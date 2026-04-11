Estudiantes de La Plata se lo dio vuelta sobre la hora a Unión de Santa Fe y subió a lo más alto en la Zona A del Torneo Apertura

En un final tremendo, Estudiantes de La Plata venció 2-1 a Unión de Santa Fe y quedó provisoriamente como el único puntero en la Zona A del Torneo Apertura 2026.

Independiente Rivadavia le ganó a Argentinos Juniors y es el primer clasificado a los playoffs del Torneo Apertura

Si bien el Pincha terminó con una sonrisa, el Tatengue fue quien primero pegó en el encuentro y, a los 35 minutos de la parte inicial, consiguió el 1-0 parcial por intermedio de Marcelo Estigarribia.

ESTIGARRIBIA PONE EL 1-0 EN LA PLATA



Unión se pone en ventaja ante Estudiantes a los 35 minutos.#LPFxTNTSports



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Ya en el complemento, el León fue a buscar el empate y lo consiguió a los 14' gracias a la conquista de Fabricio Pérez.

LO EMPATÓ EL PINCHA



Pérez iguala el partido ante Unión a los 14 minutos del segundo tiempo.#LPFxTNTSports



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Así las cosas, y cuando parecía que se iban a repartir los puntos, Mikel Amondarain aprovechó una serie de rebotes dentro del área, definió y decretó el triunfo del conjunto dirigido por Alexander Medina.

AMONDARAIN PARA QUE LO GANE EL PINCHA



A los 47 minutos, Estudiantes se pone 2-1 ante Unión.#LPFxTNTSports



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Gracias a la victoria, Estudiantes alcanzó los 24 puntos y, hasta que Vélez (22) juegue el lunes frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, será el puntero absoluto en el grupo.