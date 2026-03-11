Gimnasia de La Plata se plantó como visitante y obtuvo un triunfazo ante Banfield por el Torneo Apertura

En la continuación de la fecha 10, Gimnasia de La Plata derrotó en el Florencio Sola a Banfield por 2-1 y se instaló en los puestos de clasificación a los playoffs del Torneo Apertura 2026.

El encuentro empezó con intensidad y, apenas a los 13 minutos, Ignacio Pais le dio la ventaja al Taladro, pero el árbitro anuló la conquista por una mano previa.

¿ZUNINO CONFUNDIÓ A LOS HINCHAS DE BANFIELD EN EL FLORENCIO SOLA? El árbitro del duelo entre el Taladro y Gimnasia informó que NO había offside en el gol del equipo local, pero luego anunció que hubo MANO.



Tras la salvación, el Lobo aprovechó y, seis minutos más tarde, pegó primero con el gol de Manuel Panaro tras un enorme pase de Augusto Max.

ARRIBA EL LOBO EN EL FLORENCIO SOLA: gran definición de Panaro para el 1-0 de Gimnasia contra Banfield en la fecha 10 de la Zona B del #TorneoApertura.



Ya a los 35', Nicolás Barros Schelotto recibió la pelota adentro del área y, con muy poco recorrido, sacó un zurdazo excepcional para estampar el 2-0.

¡EL PIBE DE LOS GOLAZOS! Exquisito zurdazo al ángulo de Nico Barros Schelotto para el 2-0 de Gimnasia contra Banfield en el Lencho Sola.



Durante gran parte de la segunda mitad, la visita se defendió con la pelota, hasta que, en el tramo final, los dirigidos por Pedro Troglio se pusieron a tiro.

Tanto es así que, a los 37' y con ayuda de un desvío, Santiago López descontó. A partir de ahí, el elenco local se instaló en el campo rival, pero no pudo llegar al agónico empate.

UNA SERIE DE REBOTES Y FORTUNA PARA EL TALADRO: López García remató, la pelota se desvió en Giampaoli y se convirtió en el 1-2 de Banfield a Gimnasia en el #TorneoApertura.



Gracias a la victoria, Gimnasia se reencontró con el triunfo tras dos jornadas y alcanzó los 14 puntos en su grupo. Banfield, por su parte, quedó en el décimo puesto con 10 unidades.