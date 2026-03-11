Menú
Gimnasia de La Plata se plantó como visitante y obtuvo un triunfazo ante Banfield por el Torneo Apertura

Por la fecha 10 de la Zona B, Gimnasia de La Plata derrotó a domicilio a Banfield y se instaló en los puestos de playoffs del Torneo Apertura 2026.

En la continuación de la fecha 10, Gimnasia de La Plata derrotó en el Florencio Sola a Banfield por 2-1 y se instaló en los puestos de clasificación a los playoffs del Torneo Apertura 2026.

El encuentro empezó con intensidad y, apenas a los 13 minutos, Ignacio Pais le dio la ventaja al Taladro, pero el árbitro anuló la conquista por una mano previa.

Tras la salvación, el Lobo aprovechó y, seis minutos más tarde, pegó primero con el gol de Manuel Panaro tras un enorme pase de Augusto Max.

Ya a los 35', Nicolás Barros Schelotto recibió la pelota adentro del área y, con muy poco recorrido, sacó un zurdazo excepcional para estampar el 2-0.

Durante gran parte de la segunda mitad, la visita se defendió con la pelota, hasta que, en el tramo final, los dirigidos por Pedro Troglio se pusieron a tiro.

Tanto es así que, a los 37' y con ayuda de un desvío, Santiago López descontó. A partir de ahí, el elenco local se instaló en el campo rival, pero no pudo llegar al agónico empate.

Gracias a la victoria, Gimnasia se reencontró con el triunfo tras dos jornadas y alcanzó los 14 puntos en su grupo. Banfield, por su parte, quedó en el décimo puesto con 10 unidades.

