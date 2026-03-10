Falcón Pérez y Herrera, los elegidos para impartir justicia en los partidos más atractivos de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026
Mientras se juega la décima jornada, fueron designados las autoridades para los quince partidos que darán continuidad al campeonato local desde el sábado.
La pelota ya empezó a rodar este martes por la décima jornada del Torneo Apertura, sin embargo la Liga Profesional no pierde tiempo y ya confirmó las autoridades para la fecha 11 del Torneo Apertura, que arrancará este sábado
Entre las designaciones más destacadas sobresalen los nombres de Darío Herrera, quien impartirá justicia en el duelo de River ante Sarmiento, y Yael Falcón Pérez, encargado de dirigir el compromiso de Boca frente a Unión en Santa Fe.
La jornada dominical concentrará gran parte de la atención con los equipos más grandes del país. En el Estadio Monumental, Herrera estará acompañado por Adrián Franklin en el VAR, mientras que en el Estadio 15 de Abril, Falcón Pérez contará con la asistencia tecnológica de Lucas Novelli. Ambas ternas tendrán la responsabilidad de conducir encuentros determinantes para las aspiraciones de los líderes de zona en la recta final de la etapa regular.
Todas las designaciones
Sábado 14 de marzo
19.00 Platense - Vélez (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Ariel Penel
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Lucas Germanotta
Cuarto árbitro: Julián Jerez
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Gastón Suárez
21.00 Rosario Central - Banfield (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Joaquin Badano
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Germán Delfino
AVAR: Carla López
Domingo 15 de marzo
15.15 Gimnasia - Independiente Rivadavia Mza. (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Daiana Milone
Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Gisela Trucco
17.30 Belgrano - Talleres (Interzonal) -TNT Sports-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Hector Paletta
AVAR: Diego Verlotta
19.45 River - Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Pablo Gonzalez
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Joaquin Gil
22.00 Unión - Boca (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Nelson Sosa
22.00 Tigre - Argentinos (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Daniel Zamora
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Marcos Recalde
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Lucas Comesaña
Lunes 16 de marzo
15.30 Barracas Central - Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Javier Mihura
15.30 Aldosivi - Huracán (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Jorge Etem
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Julio Fernández
18.30 San Lorenzo - Defensa y Justicia (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Belén Bevilacqua
20.00 Racing - Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
VAR: Juan Pafundi
AVAR: Erik Grunmann
22.15 Instituto - Independiente (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Federico Benítez
VAR: José Carreras
AVAR: Diego Romero
Martes 17 de marzo
19.00 Lanús - Newell's (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
Árbitro asistente 2: Marcelo Errante
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
VAR: Pablo Echavarría
AVAR: Mariano Ascenzi
21.15 Central Córdoba - Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Javier Uziga
21.15 Gimnasia (Mza.) - Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Gisella Bosso
Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Gastón Iglesias