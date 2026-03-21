Independiente vs. Talleres de Córdoba, por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Independiente de Avellaneda recibe hoy sábado a Talleres de Córdoba, desde las 20 en el estadio Libertadores de América, por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El partido será arbitrado por Hernán Mastrángelo, quien será asistido desde el VAR por Nicolás Lamolina.



El Rojo de Gustavo Quinteros sigue siendo muy irregular y sus resultados desconciertan. En sus últimos tres partidos le ganó 2 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero, empató 4 a 4 ante Unión de Santa Fe y perdió 2 a 1 contra Instituto de Córdoba.

El conjunto cordobés, dirigido por Carlos Tevez, viene de empatar en el clásico ante Belgrano con muy pocas situaciones de gol, quiere dar el gran golpe de visitante para dar otro paso más dentro de los mejores ocho de su zona.

Probables formaciones Independiente vs. Talleres por el Torneo Apertura 2026

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Milton Valenzuela; Iván Marcone, Rodrigo Fernández Cedrés o Lautaro Millán, Ignacio Malcorra; Matías Abaldo, Ignacio Pussetto y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alexandro Maidana; Juan Sforza, Matías Galatza, Ulises Ortegoza, Franco Cristaldo; Valentín Dávila y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez

Cómo ver en vivo Independiente vs. Talleres por el Torneo Apertura 2026

El partido entre Independiente de Avellaneda y Talleres de Córdoba por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional será televisado por ESPN Premium, previa contratación del Pack Fútbol. Además, será televisado en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Disney +, Flow, DGO y Telecentro Play.