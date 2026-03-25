Talleres de Córdoba se plantó y sentó postura sobre la posible fecha para jugar ante Boca por el Torneo Apertura

En las últimas horas, Boca tuvo una gran noticia al enterarse de que podrá llevar público visitante al partido en el que enfrentará a Talleres de Córdoba por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026.

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Sin embargo, todavía persiste una indefinición clave respecto a ese duelo que tendrá lugar tras la fecha FIFA en el Estadio Mario Alberto Kempes: cuándo se disputará.

Hasta aquí, el Xeneize había pedido saltar a la cancha el jueves 3 de abril para llegar sin problemas de descanso al martes siguiente, cuando visitará a la Universidad Católica de Chile en lo que será su debut en la Copa Libertadores.

Pero recientemente, en la T se mostraron disconformes con ese día del calendario y acercaron la idea de que el compromiso sea el viernes 3 de abril.

El motivo tiene que ver con las piezas que el elenco dirigido por Carlos Tevez no tendría disponibles, sobre todo Alexandro Maidana, quien el 31 de marzo defenderá la camiseta de Paraguay en un amistoso frente a Marruecos con sede en Francia.

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De todas maneras, la Liga Profesional no se expidió al respecto y, cuando comunique la agenda de toda la jornada, se conocerá su decisión.