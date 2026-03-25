Boca podrá tener hinchas ante Talleres en el Mario Alberto Kempes

El próximo rival de Boca Juniors en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, tras el parate por fecha FIFA, va a ser Talleres de Córdoba como visitante y los hinchas recibieron una muy buena noticia tras lo que fue la victoria ante Instituto por 2 a 0 en La Bombonera.

En las´ultimas horas se supo que habrá un total entre 11.000 y 12.000 localidades para los fanáticos del Xeneize que quieran estar presentes, ante el equipo dirigido por Carlos Tevez, en el estadio Mario Alberto Kempes según comentaron en TYC Sports.

Lo que no está confirmado aún es el fixture y si bien se estima este duelo se disputará el jueves 2 de abril, falta todavía ciertas definiciones mucho más teniendo en cuenta que Boca visita a Univeridad Católica, cinco días más tarde en el debut de ambos en la Copa Libertadores 2026.

Tevez ya habló sobre este duelo ante Boca y manifestó: "Siempre con Boca es especial. Todos saben el pasado que yo tengo, cómo me corre la sangre. Es algo que entra en mi cuerpo y no es normal"