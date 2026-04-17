La IA pronosticó quién el ganador del Superclásico entre River y Boca y quiénes serán los goleadores en el Monumental

El fútbol argentino está a la espera de una nueva edición del Superclásico entre River y Boca. El encuentro por excelencia de la Liga Profesional se jugará el domingo por la tarde, en el estadio Monumental.

Con presentes bastante parecidos, el Millonario y el Xeneize se cruzarán nuevamente y ambos entrenadores intercalaron jugadores en sus respectivos compromisos continentales ya que los planteles y los hinchas se encuentran con la mente puesta en este especial cotejo. Es decir que si bien todo lo que pudiese suceder en Núñez será de vital trascendencia y el resultado no modificará el paso de ambos a la siguiente instancia del Apertura 2026, nada puede quedar librado al azar cuando la Banda y el elenco boquense se enfrentan.

Luego de la pelea de River con la AFA, Di Carlo se mostró junto a Riquelme y Chiqui Tapia en la previa del Superclásico

River, ya con Eduardo Coudet en la dirección técnica, lleva cinco partidos jugados por la Copa de la Liga y en todos obtuvo los tres puntos, razón por la que, a falta de tres fechas para el cierre de la etapa regular, ya está clasificado para la próximo ronda.

Por su parte, Boca, bajo la dirección técnica de Claudio Úbeda, arrastra un invicto de doce jornadas y tuvo, además, un buen arranque en la Libertadores, con dos victorias en misma cantidad de presentaciones.

El Superclásico también se juega en las apuestas: quién es el favorito entre River y Boca

Así las cosas, la Inteligencia Artificial, un fenómeno muy común por estos nuevos tiempos, realizó un pronóstico contundente sobre el resultado del Superclásico: Gemini advirtió acerca de una ajustada victoria de River ante Boca.

"River ganará el Superclásico ante Boca por 2-1. Influirá en el marcador la localía del Millonario, con un Monumental que estará a reventar, además de una racha de cinco victorias consecutivas por parte del equipo de Coudet. Por otra parte, también será importante la baja en el arco de Boca: la ausencia de Marchesín por lesión obliga al juvenil Leandro Brey a debutar en un Supeclásico, lo que genera una presión extra ante la ofensiva rival", indicó la IA.

A su vez añadió que "el factor Leandro Paredes puede emparejar la balanza. El regreso del volante al mediocampo de Boca equilibrará mucho el juego, pero River tiene un recambio más explosivo en el banco, con nombres propios como los de Kendry Páez para romper el empate en los últimos minutos", desarrolló Gemini.

LOS GOLEADORES DEL SUPERCLÁSICO, SEGÚN LA IA

-Sebastián Driussi : "El hijo pródigo, que regresó con todo, abrirá el marcador en el primer tiempo tras una asistencia de Ian Subiabre. La mística de Driussi en estos partidos suele pasar".

-Miguel Merentiel : "La Bestia no perdona. En el inicio del segundo tiempo, aprovechará un descuido en la salida de River para poner el empate parcial, reafirmando que es el verdugo moderno del Millonario".