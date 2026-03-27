Así fue el primer día de Colapinto en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1: del "hemos aprendido" al cruce con Verstappen

Durante la madrugada de este viernes, el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 comenzó con sus actividades y Franco Colapinto fue protagonista de la jornada.

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El piloto argentino de Alpine tuvo una buena práctica libre 1, en la que marcó un tiempo de 1:33.361 y quedó en el puesto 16, a solo 383 milisegundos de su compañero de equipo Pierre Gasly.

¡RÁPIDO FRANCO CON LOS NEUMÁTICOS BLANDOS! Colapinto quedó 18° en la FP1, luego de una buena vuelta en Suzuka.



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Para el segundo ensayo, el pilarense mejoró sus números y marcó un 1:32.438, aunque cayó al escalón 17 de la clasificación. Sin embargo, las luces se las llevó un incidente con Max Verstappen.

El corredor de 22 años estaba calentando sus neumáticos haciendo zigzag en el trazado e interrumpió el giro lanzado del multicampeón con Red Bull. Finalmente, Colapinto recibió tan solo una advertencia por parte de los comisarios de la FIA.

Franco iba calentando neumáticos y Max se acercó muy rápido al argentino: el incidente entre Colapinto y Verstappen que será investigado por los comisarios tras la FP2.



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Colapinto habló tras las primeras prácticas libres en el Gran Premio de Japón

Después de las pruebas iniciales en la tierra del sol naciente, Colapinto hizo un balance y, si bien habló de las complicaciones que tuvo, sostuvo que pudo aprender mucho.

"En términos generales, ha sido un día de entrenamientos complicado, pero hemos aprendido mucho. Es la primera vez que conduzco en Suzuka, este circuito legendario, y ha sido genial experimentarlo al volante de un Fórmula 1 y afrontar algunas de estas curvas tan especiales", expresó.

Además, explicó: "Fuimos ganando confianza vuelta a vuelta y, al final de la primera sesión de entrenamientos libres, estábamos en una posición mucho mejor, aunque no me sentía del todo seguro en el coche, sobre todo en las zonas de velocidad alta. La situación fue parecida en la segunda sesión, así que tenemos algunos detalles que revisar y corregir".

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Por último, el argentino confió en que, pensando en la clasificación, la escudería francesa pueda escalar más puestos en la grilla.

"Esperamos poder llegar a la clasificación de mañana en una posición mucho mejor y más competitiva", concluyó.