Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

MOVIDITO

Así fue el primer día de Colapinto en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1: del "hemos aprendido" al cruce con Verstappen

En el arranque del fin de semana, Franco Colapinto tuvo hoy las primeras dos prácticas libres en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1.

EBalmaceda

Durante la madrugada de este viernes, el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 comenzó con sus actividades y Franco Colapinto fue protagonista de la jornada.

Independiente pone primera en la Copa Argentina ante Atenas de Río Cuarto: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

El piloto argentino de Alpine tuvo una buena práctica libre 1, en la que marcó un tiempo de 1:33.361 y quedó en el puesto 16, a solo 383 milisegundos de su compañero de equipo Pierre Gasly.

Para el segundo ensayo, el pilarense mejoró sus números y marcó un 1:32.438, aunque cayó al escalón 17 de la clasificación. Sin embargo, las luces se las llevó un incidente con Max Verstappen.

El corredor de 22 años estaba calentando sus neumáticos haciendo zigzag en el trazado e interrumpió el giro lanzado del multicampeón con Red Bull. Finalmente, Colapinto recibió tan solo una advertencia por parte de los comisarios de la FIA.

Colapinto habló tras las primeras prácticas libres en el Gran Premio de Japón

Después de las pruebas iniciales en la tierra del sol naciente, Colapinto hizo un balance y, si bien habló de las complicaciones que tuvo, sostuvo que pudo aprender mucho.

"En términos generales, ha sido un día de entrenamientos complicado, pero hemos aprendido mucho. Es la primera vez que conduzco en Suzuka, este circuito legendario, y ha sido genial experimentarlo al volante de un Fórmula 1 y afrontar algunas de estas curvas tan especiales", expresó.

Además, explicó: "Fuimos ganando confianza vuelta a vuelta y, al final de la primera sesión de entrenamientos libres, estábamos en una posición mucho mejor, aunque no me sentía del todo seguro en el coche, sobre todo en las zonas de velocidad alta. La situación fue parecida en la segunda sesión, así que tenemos algunos detalles que revisar y corregir".

La Selección Argentina vuelve al ruedo contra Mauritania: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Por último, el argentino confió en que, pensando en la clasificación, la escudería francesa pueda escalar más puestos en la grilla.

"Esperamos poder llegar a la clasificación de mañana en una posición mucho mejor y más competitiva", concluyó.

Esta nota habla de:
1
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

2
El gesto solidario de Ian Lucas: donará el premio de Masterchef Celebrity al Hospital Garrahan y a refugios de animales
Noticias

El gesto solidario de Ian Lucas: donará el premio de Masterchef Celebrity al Hospital Garrahan y a refugios de animales

3
BTS en Argentina: precios, mapa y cuándo comprar entradas para sus shows en La Plata
Noticias

BTS en Argentina: precios, mapa y cuándo comprar entradas para sus shows en La Plata

4
Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica
Noticias

Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

5
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

Últimas noticias de Franco Colapinto