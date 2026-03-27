Atento Franco Colapinto: el jefe de Alpine se sinceró sobre un grave defecto en los autos del equipo

Tanto el auto de Franco Colapinto como el de Pierre Gasly en Alpine están presentando problemas y hay uno que le está dando bastante dolores de cabeza al jefe de la escudería.

En diálogo con los medios luego de las pruebas libres del Gran Premio de Japón, Steve Nielsen reconoció que el problema que lo tenía preocupado hace algunas semanas, persiste en el auto y no lo han podido solucionar: el subviraje.

Tener subviraje quiere decir que al auto le cuesta doblar y necesita bajar más de lo óptimo la velocidad para poder girar al mismo nivel que se mueve el volante del auto, y eso le hace perder tiempo a los pilotos.

"Sin duda, el subviraje es el principal problema, el punto débil del coche que tenemos este año", sostuvo Nielsen. "Ya sabíamos al llegar a Suzuka, que el sector 1 sería complicado. Y así ha sido", agregó el líder de Alpine. "Creo que ese es el factor más determinante, sinceramente. Salvo por eso, todo va bastante bien", explicó.

"Las tandas largas con el depósito lleno parecen buenas y competitivas en comparación con nuestros rivales, así que vamos a trabajar en los problemas de subviraje esta noche y ya veremos qué pasa. Si lográramos recortar dos o tres décimas, daríamos un gran salto adelante", cerró Nielsen.