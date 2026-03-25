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Atentos: los nuevos detalles de cómo sería la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

Franco Colapinto estaría en el país para un evento especial junto a Alpine a fines de abril.

La posibilidad de ver a Franco Colapinto en Argentina empieza a tomar forma. Aunque resta el anuncio oficial, todo indica que el piloto encabezará una exhibición en la Ciudad de Buenos Aires durante abril.

El argentino tendría así su primer contacto masivo con el público local fuera de eventos formales. La fecha estimada sería el domingo 26 de abril.

El trazado elegido recorrería un sector de Palermo, con eje en el Monumento a los Españoles. El circuito abarcaría tramos de las avenidas del Libertador y Sarmiento, combinando rectas largas con sectores más técnicos. 

La organización planifica un formato mixto para el público, con sectores pagos y otros de acceso libre.

En la zona interna se instalarían tribunas para unas 20 mil personas, mientras que los alrededores del Parque El Rosedal permitirían observar pilotar a Colapinto sin costo.

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