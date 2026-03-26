Franco Colapinto detalló las mejoras que tendrá su Alpine para el GP de Japón: "Teníamos un problema con..."

Franco Colapinto disputará por primera vez en su carrera el Gran Premio de Japón. En la previa de la tercera fecha de la Fórmula 1, el argentino confirmó que su monoplaza tendrá mejoras respecto al fin de semana en China.

Durante una entrevista con ESPN, el piloto reveló que su vehículo contará con las piezas más actualizadas de Alpine: "Tengo atrás la parte que no tuve en China. Es la parte de la suspensión. A mí se me rompió la caja el jueves y tuve que usar la parte vieja. Esos eran bastantes puntos de carga aerodinámica en casi todas las velocidades atrás".

Al mismo tiempo, reveló que la escudería francesa solucionó la "lesión aerodinámica" que arrastraron en las primeras carreras de la temporada por una falla en el alerón delantero.

"Adelante teníamos un problema con el alerón que no lo podía setear. Cuando volvía en DRS, el alerón no se llegaba a levantar como se tenía que levantar y quedaba como abierto. Perdía bastante carga adelante y lo mejoraron mucho para la carrera. Pero para la qualy y todo lo anterior, no. Hay que ver acá, son situaciones que el equipo va mejorando", sostuvo.

"El auto es completamente nuevo y cada carrera es más experiencia para todos", cerró Colapinto.