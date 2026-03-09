Menú
Circuito Callejero del TC2000 en Villa Soldati: cuál será el valor de las entradas y dónde estará el sector gratuito

Este fin de semana tendrá lugar el regreso de una de las carreras más emblemáticas de la historia de esta categoría del automovilismo argentino.

El TC2000 le pondrá primera a su temporada 2026 el próximo 14 y 15 de marzo con una carrera muy especial. Trece años después de su última edición, este fin de semana volverá a disputarse el Callejero de Buenos Aires en el circuito urbano montado en los alrededores del Parque de la Ciudad, en Villa Soldati.

La categoría compartirá actividad con el Top Race y la Fiat Competizione, que también darán inicio a su calendario deportivo en las calles porteñas. En la previa del evento, se confirmaron los valores de las entradas para las distintas ubicaciones a lo largo del trazado callejero.

El sector general tendrá un precio inicial de $60.000. En tanto, el Fan Zone con acceso a tribuna costará $100.000, mientras que quienes busquen una experiencia más exclusiva podrán optar por la tribuna de boxes con ingreso al paddock, cuyo valor asciende a $200.000.

Además, se anunciaron promociones especiales: habrá un 4x3 en la compra de entradas generales y boxes, y un 5x3 para el Fan Zone. En todos los casos, las entradas podrán abonarse en cuotas sin interés.

Más allá de las opciones pagas, el TC2000 también confirmó que contará con un sector de acceso libre y gratuito para los fanáticos. Esta zona estará ubicada sobre la Avenida Roca, entre la Autopista Cámpora y la Avenida Escalada, permitiendo que el público pueda disfrutar del regreso del Callejero sin costo alguno.

Las entradas para el Callejero de Buenos Aires del TC2000 se encuentran disponibles a través de la plataforma Ticketek, único canal oficial de venta para el evento.

