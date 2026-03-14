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Franco Colapinto remontó posiciones en la sprint del GP de China de Fórmula 1: George Russell se llevó la victoria

Franco Colapinto disputó su primera carrera sprint de la temporada en el Gran Premio de China de Fórmula 1 y terminó en el 14° puesto tras una gran largada. La victoria fue para George Russell, piloto de Mercedes F1 Team.J

Juan Riera
Juan Riera

Franco Colapinto disputó durante la madrugada del sábado su primera carrera sprint de la temporada 2026 en el Gran Premio de China de Fórmula 1, que se corre en el Circuito Internacional de Shanghái.

En una competencia entretenida y cambiante, el piloto de Alpine finalizó en el 14° puesto, mientras que la victoria quedó en manos del británico George Russell con Mercedes F1 Team.

Gran largada de Colapinto en la sprint

Uno de los momentos destacados de la carrera fue la gran largada del piloto argentino, que logró avanzar rápidamente varias posiciones.

Colapinto partía desde el 16° lugar y en las primeras curvas consiguió escalar hasta el 12° puesto, mostrando un buen ritmo en el inicio de la carrera.

Russell se quedó con la victoria

En la pelea por la punta, Russell protagonizó un intenso duelo en las primeras vueltas con el británico Lewis Hamilton, quien compite para Scuderia Ferrari.

Sin embargo, con el paso de las vueltas la Ferrari comenzó a sufrir con el desgaste de los neumáticos, lo que permitió que también lo superara su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc.

De esta manera, Russell mantuvo el liderazgo y se encaminó hacia la victoria.

Safety car y final emocionante en Shanghái

Cuando faltaban seis vueltas para el final, el alemán Nico Hülkenberg se detuvo al final de la recta principal, lo que obligó a la salida del auto de seguridad.

La neutralización generó varios ingresos a boxes para cambiar neumáticos y reavivó la carrera en el cierre.

A pesar de la presión en las últimas vueltas, Russell logró mantener la primera posición y se quedó con el triunfo. El podio lo completaron los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

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