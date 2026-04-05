Karen Carabajal ante un nuevo desafío: peleará por el título mundial en Francia

El boxeo nacional pone sus ojos en París, donde la argentina Karen Carabajal tendrá la oportunidad de disputar una corona mundialista ante la local Estelle Mossely.

La representante del Defensores de La Boca Boxing Club llega a esta instancia en plena madurez profesional, con un historial de 25 triunfos, 3 derrotas y 3 nocauts como dato central de su campaña. En tanto su rival, posee un registro de 11-1-0.

Preparación de elite y choque de estilos

La pugilista de Fernando Albelo, se encuentra en la fase final de un campamento de entrenamiento de alta exigencia para llegar en condiciones óptimas al pesaje y al combate.

El hambre de gloria frente a la técnica olímpica

El enfrentamiento en Francia propone un contraste de estilos marcado: la técnica y el manejo de distancias de Mossely frente a la experiencia en el terreno profesional y la determinación de la bonaerense.

Para el equipo de Burbuja, la clave del éxito residirá en la intensidad y en la capacidad de imponer condiciones frente a una rival que sabe administrar los tiempos del ring.

Así las cosas, la bandera de Argentina buscará recuperar terreno en la elite del boxeo femenino internacional. La cita del 23 de abril en París definirá si Carabajal logra la hazaña de consagrarse en el extranjero.



