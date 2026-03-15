Manchester United venció a Aston Villa de Dibu Martínez por la Premier League y sigue en la pelea por entrar a la próxima Champions

Manchester United derrotó 3 a 1 a Aston Villa, el equipo del arquero argentino Emiliano Martínez, en Old Trafford, en un duelo clave por la clasificación a la próxima UEFA Champions League.

El equipo dirigido por Michael Carrick se quedó con un partido determinante en la Premier League y mantiene vivo el objetivo de regresar al máximo torneo europeo. A pesar de la derrota, el conjunto de Birmingham todavía se mantiene en puestos de clasificación.

Un primer tiempo equilibrado en Old Trafford

El encuentro comenzó con un trámite parejo y cauteloso. Ambos equipos se mostraron sólidos en defensa y priorizaron no cometer errores, conscientes de la importancia de los puntos en juego.

Durante la primera mitad hubo pocas situaciones claras y el marcador se mantuvo sin goles al llegar al descanso.

Casemiro abrió el partido para el United

El equipo local logró romper la paridad apenas iniciado el segundo tiempo. El brasileño Casemiro anticipó en el primer palo tras una jugada de pelota parada y conectó un cabezazo que dejó sin posibilidades a Martínez.

Aston Villa reaccionó con Barkley

El conjunto visitante logró reaccionar y alcanzó la igualdad a través de Ross Barkley, quien aprovechó una acción ofensiva para marcar el 1-1 y devolverle la tensión al partido.

Cunha y Šeško sellaron el triunfo

La respuesta del United no tardó en llegar. Bruno Fernandes asistió con precisión a Matheus Cunha, que definió cruzado al segundo palo y volvió a poner en ventaja al equipo local.

El golpe afectó al Aston Villa y el cierre del encuentro quedó en manos de Benjamin Šeško, que capturó un rebote dentro del área y definió ante un Martínez descolocado para establecer el 3-1 definitivo.

Con este triunfo, Manchester United dio un paso importante en la pelea por la clasificación a la próxima Champions League.