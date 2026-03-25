A 1 año de la goleada de Argentina sin Messi ante Brasil por Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Un día como hoy hace un año la Selección Argentina, sin Lionel Messi, vapuleó por 4 a 1 a Brasil en el estadio Monumental, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de la FIFA, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

El 25 de marzo de 2025 Julián Álvarez abrió el marcador para los dirigidos por Lionel Scaloni, Enzo Fernández aumentó, Alexis Mac Allister metió el tercero y Giuliano Simeone cerró este partidazo ante 85.000 almas que no paraban de alentar. Matheus Cunha anotó el único canto para visitante.

No es un detalle menor que este resultado marcó la peor goleada en la historia de Brasil por Eliminatorias.

Este cotejo tuvo la particularidad que Argentina se enteró, un rato antes antes de salir a jugar, que era el primer integrante de la Conmebol de conseguir el pase a la Copa del Mundo, todo gracias el empate sin goles de Bolivia ante Uruguay.

La Albiceleste lideraba la clasificación con 31 puntos, mientras que Brasil quedó en ese entonces con 14 y ya no tenía posibilidades de alcanzarlo con cuatro fechas en disputa.