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Alexis Mac Allister se diferenció de casi todos y lamentó no jugar la Finalissima con España

Alexis Mac Allister no coincidió con otros compañeros de la Selección Argentina y lamentó no jugar la Finalissima con España.

Juan Riera
Juan Riera

Alexis Mac Allister habló en el aeropuerto y se refirió a la suspensión de la Finalissima de la Selección Argentina frente a España, un partido que generaba gran expectativa.

"Es una lástima porque era un lindo partido y no se pudo dar. Ahora hay que enfocarse en los amistosos", expresó. En esa misma línea, dejó en claro su postura ante las versiones que hablaban de una consagración sin jugar: "Yo creo que los partidos se ganan en la cancha, nosotros somos jugadores y queremos jugar. Me encantaría jugarlo".

Más allá de eso, Mac Allister puso el foco en lo que viene para la Albiceleste, que disputará sus últimos compromisos antes del Mundial 2026. Sin subestimar a los rivales, priorizó la preparación interna del equipo: "Lo importante es estar con el grupo y enfocarnos en nosotros".

Además, se mostró entusiasmado por volver a compartir cancha con Lionel Messi, una de las grandes atracciones de estos encuentros: "Siempre es lindo jugar con Leo, es un lindo momento".

Por último, al ser consultado sobre los rivales del Grupo J en el Mundial, fue sincero y dejó en claro dónde está puesto hoy su foco: "Sinceramente no vi mucho, estoy enfocado en lo que está pasando en el club", explicó, pensando en el cierre de la temporada con Liverpool.

En este contexto, los amistosos ante Mauritania y Zambia aparecen como una prueba clave para que el cuerpo técnico termine de definir detalles de cara a la Copa del Mundo, que comenzará en pocas semanas.

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