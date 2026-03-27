Comenzó la venta de entradas para el amistoso entre la Selección Argentina y Zambia: precios y cómo comprar

En la previa del partido contra Mauritania, este mediodía comenzó la venta de entradas para el amistoso que la Selección Argentina jugará la próxima semana ante Zambia.

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Mediante un comunicado, la AFA informó todos los detalles sobre el expendio de tickets de cara al duelo que tendrá lugar en La Bombonera el martes desde las 20:15.

Los tickets se pueden conseguir únicamente de manera online mediante el sitio web Deportick, en tanto que desde mañana hasta el lunes, el canje se realizará de 9:00 a 15:00 en las boleterías del Palacio Tomás Adolfo Ducó.

Además, la entidad madre del fútbol argentino adelantó que las puertas de la cancha de Boca se abrirán a las 16:15, cuatro horas antes del inicio.

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La Selección Argentina enfrenta a Zambia: los precios de las entradas

Entradas generales

$90.000

$25.000 para menores (hasta 10 años)

Plateas

Alta (K): $150.000

Alta (H-I-J-F-G): $200.000

Media (C-D-M): $330.000

Media (A-B): $350.000

Baja (L): $350.000

Preferencial: $490.000

*Menores abonan platea completa a partir de los 3 años