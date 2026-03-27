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Comenzó la venta de entradas para el amistoso entre la Selección Argentina y Zambia: precios y cómo comprar

Este viernes, la AFA brindó los detalles sobre la venta de entradas para el encuentro que la Selección Argentina jugará ante Zambia el próximo martes.

EBalmaceda

En la previa del partido contra Mauritania, este mediodía comenzó la venta de entradas para el amistoso que la Selección Argentina jugará la próxima semana ante Zambia.

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Mediante un comunicado, la AFA informó todos los detalles sobre el expendio de tickets de cara al duelo que tendrá lugar en La Bombonera el martes desde las 20:15.

Los tickets se pueden conseguir únicamente de manera online mediante el sitio web Deportick, en tanto que desde mañana hasta el lunes, el canje se realizará de 9:00 a 15:00 en las boleterías del Palacio Tomás Adolfo Ducó.

Además, la entidad madre del fútbol argentino adelantó que las puertas de la cancha de Boca se abrirán a las 16:15, cuatro horas antes del inicio.

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La Selección Argentina enfrenta a Zambia: los precios de las entradas

Entradas generales

  • $90.000
  • $25.000 para menores (hasta 10 años)

Plateas

  • Alta (K): $150.000
  • Alta (H-I-J-F-G): $200.000
  • Media (C-D-M): $330.000
  • Media (A-B): $350.000
  • Baja (L): $350.000
  • Preferencial: $490.000

*Menores abonan platea completa a partir de los 3 años

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