Lionel Scaloni tiene el plantel completo: la primera práctica de la Selección Argentina pensando en Mauritania

No falta nadie. La Selección Argentina ya tiene a toda su delegación completa. Con Lionel Messi y compañía, el equipo Albiceleste quedó conformado y este martes se entrenó a puertas cerradas en las instalaciones en Ezeiza.

De la mano de Lionel Scaloni y su cuerpo técnico, el combinado nacional afrontó esta tarde su primera práctica formal en el predio ubicado en Ezeiza con el objetivo de preparar una doble fecha clave para el armado de la lista definitiva que viajará al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en junio.

La Selección Argentina también le dio de baja a Gonzalo Montiel por lesión

El equipo nacional afrontará dos amistosos en La Bombonera en esta ventana internacional. El viernes 27 enfrentará a Mauritania y el martes 31 a Zambia en lo que podría ser el último partido del astro y capitán del seleccionado en el país.

El director técinco de la Albiceleste tienen a su disposición a los 30 jugadores citados para la primera de una serie de prácticas fundamentales ya que serán las últimas antes de definir la lista definitiva de cara a la próxima cita mundialista.

Cambio en la Selección Argentina: Scaloni convocó a Agustín Giay por la lesión de Gonzalo Montiel

Scaloni cuenta con todos los jugadores elegidos, a excepción de los lesionados Leonardo Balerdi y Gonzalo Montiel, pero sus reemplazantes, Lucas Martínez Quarta y Agustín Giay, ya están en el país.

Por otro lado, Lautaro Martínez, Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso, que no integraron la convocatoria debido a distintas lesiones, son una fija para la Copa del Mundo en caso de llegar en condiciones.

#SelecciónMayor El equipo de Lionel Scaloni completó su primer entrenamiento en Ezeiza %uD83D%uDCAA%uD83C%uDFFB



¡Vamos Argentina! %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/JUgpEAKJ0F — %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 Selección Argentina %u2B50%u2B50%u2B50 (@Argentina) March 24, 2026

Los entrenamientos no serán claves solo para el DT para definir, sino que hay varios de los futbolistas que no tienen su lugar asegurado entre los 26 que irán al Mundial y pelean con algunos de sus compañeros por meterse.



