Camilo Ugo Carabelli venció a Karen Khachanov y ya está en octavos del ATP 500 de Barcelona

Camilo Ugo Carabelli logró uno de los triunfos más destacados de su temporada al vencer al ruso Karen Khachanov y avanzar a los octavos de final del ATP 500 de Barcelona.



Ubicado en el puesto 64 del ranking ATP, el tenista albiceleste se impuso con autoridad por 6-3 y 6-4 en apenas una hora y 14 minutos de juego, mostrando un rendimiento sólido y sin fisuras.

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Ugo Carabelli takes out 4th seed Khachanov 6-3 6-4!#BCNOpenBS pic.twitter.com/zj9K9xIlvV — Tennis TV (@TennisTV) April 14, 2026





Ugo Carabelli no concedió oportunidades de quiebre durante todo el encuentro y aprovechó al máximo sus chances, logrando una ruptura en cada set que le permitió cerrar el partido de manera más cómoda de lo esperado ante un rival de jerarquía.

Con este resultado, el argentino se metió entre los 16 mejores del certamen y en la próxima instancia se enfrentará al joven español Rafael Jódar, una de las grandes revelaciones de la temporada.

Además, la jornada contará con la participación de otros tres argentinos que buscarán avanzar en el torneo: Sebastián Báez se medirá ante el checo Tomáš Machá con el objetivo de recuperar sensaciones tras un buen inicio de año; Juan Manuel Cerúndolo enfrentará al estadounidense Brandon Nakashima no antes de las 11:40; mientras que Mariano Navone tendrá un exigente duelo frente al ruso Andrey Rublev, en un partido programado no antes de las 12:10, en otra jornada con fuerte presencia argentina en el ATP 500 de Barcelona.