Francisco Cerúndolo quedó rápidamente eliminado del Masters 1000 de Montecarlo

Francisco Cerúndolo fue eliminado en la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo, tras caer en sets corridos ante el checo Tomáš Machá.

Cerúndolo, que venía de alcanzar los cuartos de final en el Masters 1000 de Miami, perdió por 7-6(2) y 6-3 en un partido que se extendió durante una hora y 48 minutos.

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Machac defeats Cerundolo 7-6(2) 6-3 to set a third-round clash with Sinner!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/16Ct9GZNEL — Tennis TV (@TennisTV) April 8, 2026

Un primer set parejo que se definió en el tie-break

El arranque del encuentro fue equilibrado, con quiebres repartidos para ambos jugadores. Incluso Machac llegó a sacar para cerrar el set 6-3, pero el argentino reaccionó y logró estirar la definición al tie-break.

En ese momento clave, el checo mostró mayor solidez y se impuso con autoridad por 7-2 para quedarse con la primera manga.

Machac aprovechó su momento en el segundo set

En el segundo parcial, Cerúndolo comenzó mejor con un quiebre temprano, pero no logró sostener el nivel. Machac encadenó cuatro juegos consecutivos para tomar el control del partido y ponerse 4-1.

A partir de allí, el europeo mantuvo su servicio y cerró el set por 6-3 para sellar su clasificación a los octavos de final.

Lo que viene en Montecarlo

En la próxima ronda, Machac enfrentará al italiano Jannik Sinner, actual número 2 del mundo, que viene de vencer con contundencia al francés Ugo Humbert por 6-3 y 6-0.

Por su parte, el único argentino que sigue en competencia es Tomás Etcheverry, quien disputará la segunda ronda ante el francés Térence Atmane.