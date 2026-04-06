Sebastián Báez venció a Wawrinka en el ATP 1000 Montecarlo y enfrentará a Alcaraz en segunda ronda
Sebastián Báez debutó con triunfo ante Stan Wawrinka en el Masters 1000 de Montecarlo y avanzó a segunda ronda, donde se medirá con el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz.
Sebastián Báez debutó con una gran victoria en el Masters 1000 de Montecarlo al imponerse en sets corridos frente al experimentado Stan Wawrinka, quien transita su última temporada como profesional.
Báez, que atraviesa un sólido inicio de temporada 2026, se quedó con el partido por 7-5 y 7-5 tras una hora y 47 minutos de juego. El argentino mostró carácter para revertir un arranque adverso y sellar una victoria clave en su debut en el torneo.
El encuentro comenzó favorable para Wawrinka, campeón en Montecarlo en 2014, quien rápidamente tomó ventaja por 4-1. Sin embargo, Báez reaccionó a tiempo, elevó su nivel y aprovechó los errores del suizo para dar vuelta el set y quedarse con el primer parcial por 7-5.
Reacción clave y cierre con autoridad
En el segundo set, el argentino parecía encaminarse a un triunfo cómodo al adelantarse 5-1. No obstante, Wawrinka volvió a meterse en partido e igualó 5-5, generando incertidumbre en el cierre.
Fue entonces cuando Báez recuperó solidez, logró un quiebre decisivo y cerró el partido con su servicio para avanzar de ronda en Montecarlo.
Carlos Alcaraz será su próximo rival
En la segunda ronda, Sebastián Báez tendrá un desafío de máxima exigencia frente al número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, en uno de los duelos más atractivos del torneo.