Sebastián Báez aplastó a Lehecka y jugará ante Medvedev en la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells

Jugando un tenis de alto nivel y contundente, Sebastián Báez dio una de las sorpresas de la jornada al eliminar en sets corridos al checo Jiri Lehecka (22) en el Masters 1000 de Indian Wells. El N° 53 del ranking mundial ganó por 6-4 y 6-1 ante el vigesimotercer mejor jugador del mundo tras apenas 1 hora y 11 minutos de juego.

Con el triunfo, uno muy importante para mantener el gran nivel que desbloqueó en canchas de cemento durante la actual temporada, el bonaerense se metió en la tercera ronda de Indian Wells, el primer master de la temporada, y se medirá en la próxima instancia con el ruso Daniil Medvedev (11).

Báez continúa demostrando que lo conseguido en las primeras semanas del año, con tres triunfos en la United Cup y una final en el ATP 250 de Auckland, no fue fruto de la casualidad y se consolida como un jugador sólido sobre cemento.

Que bárbaro el nivel de Seba Baez.



Y que loco que todos los haters que aparecían cuando se iba en primera, ahora están o escondidos o simulando que ahora lo bancan, no?



Seba sigue mejorando su tenis, cosechando triunfos importantes y callando bocas.



Siendo una superficie que anteriormente le resultaba esquiva, en 2025 solo pudo encadenar resultados positivos sobre el polvo de ladrillo sudamericano, el nacido en San Martín acumula una racha de 10-2 sobre pistas duras, siendo todos partidos a nivel ATP, dejando una gran imagen para comenzar un 2026 que promete buenas sensaciones.

Enfrentando a un preclasificado por la segunda ronda del primer Masters estadounidense de la temporada, Báez comenzó el partido con un quiebre y, aunque perdió su servicio tres juegos después, el jugador de 25 años volvió a quebrar en el noveno game y dio un golpe en la mesa, al cerrar el set al juego siguiente, con su servicio y sin recibir puntos.

Pleno de confianza, el argentino solo perdió un game en el set siguiente, que apenas duró media hora, y consiguió tres quiebres consecutivos, sentenciando el triunfo con el juego de su rival y ya pensando en Medvedev, un rival con montones de armas para lastimar, ex N° 1 del Mundo y campeón de dos torneos en lo que va del año, el ATP 250 de Brisbane y el ATP 500 de Dubái, aunque con cierta inestabilidad mental que un Báez tan firme como lo está actualmente podría aprovechar.