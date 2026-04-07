Carlos Alcaraz debutó con triunfo en el Masters 1000 de Montecarlo: venció a Sebastián Báez y avanzó con autoridad

Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, comenzó su camino en el Masters 1000 de Montecarlo con una sólida victoria ante Sebastián Báez por 6-1 y 6-3, en una hora y nueve minutos de juego.

El campeón defensor en el Principado mostró un nivel contundente desde el inicio en la cancha Court Rainier III. Con un tenis agresivo y preciso, Alcaraz quebró en tres oportunidades el servicio de Báez y dominó el primer set con claridad para llevárselo por 6-1.

Picking up where he left off %uD83D%uDE4C@carlosalcaraz makes it six consecutive wins in the Principality!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/b5JLIal1CX — Tennis TV (@TennisTV) April 7, 2026

En el segundo parcial, el español mantuvo la intensidad frente a un rival de 25 años que cuenta con siete títulos en su carrera -seis de ellos sobre polvo de ladrillo-. Con un quiebre a favor, Alcaraz se colocó 3-1 y comenzó a encaminar el partido.

Sin embargo, Báez reaccionó y logró recuperar el break para ponerse 3-4, en el que fue su mejor momento del encuentro. A pesar de ese intento de remontada, el número uno del ranking no perdió el control: volvió a imponer su juego con golpes profundos y consistentes, recuperó la ventaja y cerró el set por 6-3.

De esta manera, Alcaraz avanza con firmeza en Montecarlo, torneo en el que busca defender el título conseguido en la última edición, cuando superó en la final al italiano Lorenzo Musetti.

El murciano disputa su tercera participación en el certamen del Principado y se perfila nuevamente como uno de los grandes candidatos en la gira europea sobre polvo de ladrillo.