Thiago Tirante va por un lugar en el cuadro principal del Masters 1000 de Miami

Thiago Tirante irá este martes en busca de un lugar en el cuadro principal del Masters 1000 de Miami, el segundo torneo de esta categoría en la temporada 2026.

Tirante, tercer preclasificado en la qualy, se enfrentará no antes de las 16 con el español Martín Landaluce en un duelo clave por el acceso al main draw.

Tirante llega en buen nivel a la qualy

El tenista platense viene de un sólido debut en la clasificación, donde superó con autoridad al alemán Diego Dedura por 6-2 y 6-3.

Por su parte, Landaluce también avanzó sin ceder sets tras vencer al estadounidense Mackenzie McDonald.

Ignacio Buse también busca dar el salto

La jornada contará además con presencia sudamericana gracias al peruano Ignacio Buse, quien continúa su crecimiento en el circuito profesional.

Buse abrirá la actividad este martes a las 12 del mediodía (hora argentina), cuando enfrente al hongkonés Coleman Wong.

Un paso clave hacia el cuadro principal

Tanto Tirante como Buse buscarán avanzar en la clasificación y meterse en el cuadro principal de uno de los torneos más importantes del circuito, en una etapa clave de la gira sobre superficie dura.

Los argentinos en el cuadro principal del Masters 1000 de Miami

El cuadro principal del Masters 1000 de Miami ya tiene a seis argentinos confirmados, ya que ingresaron de manera directa por su posición en el ranking ATP.

En la primera ronda jugarán Camilo Ugo Carabelli y Francisco Comesaña; se enfrentarán con el francés Giovanni Mpetshi Perricard y el chileno Alejandro Tabilo, respectivamente, mientras que Mariano Navone y Sebastián Báez esperan por un jugador proveniente de la qualy o lucky loser.

Además, Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry debutarán en la segunda ronda por estar entre los 32 preclasificados.

Cerúndolo, que viene de hacer octavos de final en Indian Wells, se las verá con el ganador del partido entre el francés Valentin Royer y un jugador proveniente de la qualy/lucky loser.

Etcheverry, por su parte, espera por el belga Zizou Bergs o por el estadounidense Jenson Brooksby.