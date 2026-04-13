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UNA BUENA NOTICIA

Tomás Etcheverry aprovechó el abandono de Jack Drapper y está en octavos del ATP 500 de Barcelona

Tomás Etcheverry se vio beneficiado por el abandono de Jack Draper y se instaló en octavos del Barcelona Open.

Juan Riera
Juan Riera

Tomás Etcheverry pudo sacarse un duro escollo de encima al eliminar al británico Jack Draper y pasar de ronda en el ATP 500 de Barcelona.

Etcheverry ganaba 3-6, 6-3 y 4-1 luego de una hora y 45 minutos de partido, cuando se vio beneficiado por el abandono de su rival.

Esta victoria le permitió al oriundo de La Plata meterse en los octavos de final, donde se medirá con el ganador del partido entre el portugués Nuno Borges y el francés Adrian Mannarino.

Etcheverry, que este año ganó su primer título al conquistar el ATP 500 de Río, atraviesa el mejor momento de su carrera y viene de alcanzar los octavos de final en Montecarlo, donde cayó frente al español y entonces número 1 del mundo, Carlos Alcaraz.

El otro argentino que jugará este lunes será Marco Trungelliti, quien tendrá un interesante enfrentamiento con el serbio Hamad Medjedovic.

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