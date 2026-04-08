Tomás Etcheverry remontó ante Térence Atmane y avanzó a octavos en el Masters 1000 de Montecarlo

Tomás Etcheverry logró una gran remontada frente al francés Térence Atmane y se metió en los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo, el tercer torneo de esta categoría en la temporada.

Etcheverry, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, se impuso por 3-6, 6-3 y 6-2 tras una hora y 57 minutos de juego, mostrando carácter y solidez en los momentos clave.

¡QUÉ LIIIINDO! Tomy Etcheverry se quedó con el elogio de Batata Clerc.



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El encuentro comenzó cuesta arriba para el argentino, que cedió el primer set por 6-3 luego de que Atmane aprovechara su única oportunidad de quiebre. Sin embargo, el platense reaccionó rápidamente: elevó su nivel desde el fondo de la cancha y quebró en dos ocasiones para quedarse con la segunda manga por el mismo marcador.

En el set decisivo, Etcheverry fue superior. Salvó las tres chances de break que tuvo su rival y capitalizó sus oportunidades para cerrar el partido con un contundente 6-2, confirmando su crecimiento en el circuito.

Con este triunfo, el argentino accedió a los octavos de final, donde tendrá un desafío de máxima exigencia ante el español Carlos Alcaraz, actual número 1 del mundo.

Además, esta destacada actuación en Montecarlo le permite a Etcheverry acercarse nuevamente a su mejor ranking histórico (27° en la ATP), consolidando su presente en la élite del tenis.