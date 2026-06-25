La película de terror sobrenatural que se convirtió en una de las grandes revelaciones del festival de Sundance

Este jueves 25 de junio llega a los cines "Leviticus: Ritual de sangre", una película que combina horror sobrenatural con una historia de amor queer en el centro de la trama. Lejos de apoyarse únicamente en los elementos clásicos del género, la propuesta construye una relación atravesada por sentimientos intensos, secretos y una serie de sucesos inquietantes que comienzan a alterar la vida de sus protagonistas y que recuerdan a "Obsesión".

Su paso por el Festival de Sundance la convirtió en una de las grandes revelaciones del año. Más allá de sus elementos sobrenaturales, la película encontró su mayor fuerza en un relato atravesado por la identidad, el deseo y las distintas formas que puede tomar la discriminación. Es una historia que por momentos resulta asfixiante, cargada de tensión y miedo, pero que al mismo tiempo encuentra espacio para construir un vínculo emocional que invita a empatizar con sus personajes y acompañarlos en cada una de sus decisiones.

¿De qué se trata "Leviticus: ritual de sangre", la película de terror que causó sensaciones en el mundo?

¿De qué se trata "Leviticus: ritual de sangre", la película de terror que causó sensaciones en el mundo?

Hay películas de terror que asustan y se olvidan. Y hay otras que incomodan de una manera distinta, más difícil de sacudir, porque el miedo que construyen no viene solo de lo sobrenatural sino de algo mucho más reconocible: el peso de tener que esconder quién sos, de vivir en un entorno donde mostrarte en tu mayor esplendor no es una opción sino un riesgo.

La ópera prima del australiano Adrian Chiarella se instala exactamente en ese lugar. No hace falta que aparezca ninguna entidad para que la atmósfera ya sea opresiva: el peligro está en los silencios, en las miradas, en todo lo que dos jóvenes no pueden decirse dentro de una comunidad religiosa que convierte la diferencia en pecado. Cuando lo sobrenatural finalmente llega, no rompe esa tensión sino que la profundiza, porque la amenaza que trae consigo es tan íntima y tan específica que resulta imposible ignorarla.

Jordan y Riley, dos adolescentes que viven dentro de ese grupo, se conocen, se reconocen y, en ese encuentro mutuo, empieza algo que ninguno de los dos sabe muy bien cómo manejar: una historia atravesada por el amor, el miedo y la frustración. Lo que los une es también lo que los pone en peligro, y la película los acompaña en ese filo sin darle al espectador demasiado alivio.

Lo que Chiarella entiende mejor que muchos directores del género es que el terror más efectivo no viene de afuera. Viene de aquello que uno ya carga, de los miedos que el entorno se encargó de instalar desde adentro. La entidad que acecha a los protagonistas no necesita ser monstruosa para resultar aterradora: le alcanza con saber exactamente dónde duele.

El elenco acompaña bien esa apuesta. Joe Bird, conocido por su papel en "Háblame", y Stacey Klausen sostienen una historia que exige mucho emocionalmente y que no les da respiro en casi ningún momento. La presencia de Mia Wasikowska ("Alicia en el país de las maravillas") agrega una capa de ambigüedad que la película sabe aprovechar sin sobreexplicar, dejando que su personaje funcione como una incógnita dentro de una historia que ya tiene suficientes capas.

En apenas 88 minutos, logra hablar de discriminación, identidad y deseo sin volverse un panfleto ni perder de vista que, ante todo, es una película de terror. Una propuesta que llega en un momento oportuno, durante el Mes del Orgullo, y que vale la pena ver.

Reparto de "Leviticus: Ritual de sangre"

Joe Bird como Naim Reid

Stacy Clausen como Ryan Whelan

Mia Wasikowska como Arlene Reid

Jeremy Blewitt como Hunter

Ewen Leslie como Rod

Davida McKenzie como Izzie

Nicholas Hope como Sanador de Liberación

Shannon Berry como Jessica

Tyallah Bullock como Marnie