Adriana Szusterman, más famosa por su show "Cantando con Adriana", conoce de primera mano la experiencia de la mezcla entre lo familiar y lo profesional. Tras años de trabajar con su ex pareja como productor, comparte espectáculo con su hija Julieta Strauch, bajo el nombre de "Bailando con Julieta". En medio de un duelo que las toca de cerca, recorren el país con el espectáculo que presentaron en vacaciones de invierno en Calle Corrientes.

-¿Fue especial volver a hacer temporada en vacaciones de invierno?

-Yo no iba a hacer temporada porque mi mamá falleció hace pocos meses pero sentía una fuerza interior tan grande que me guiaba, que siento que fue un milagro. Decidí junto a mi hija Julieta compartir a dúo por primera vez una temporada y también con mi papá, que estaba realmente mal después de toda una vida con su compañera. Él estaba desmotivado, no quería comer y esto fue un incentivo tan grande para nosotros. Fue una manera de homenajear a mamá. Cada encuentro fue un viaje de amor y busco la inclusión desde el lenguaje del arte.

.

-¿Cómo fue trabajar en el día a día con tu hija?

-No pensamos que iba a resultar tan bien porque ya me pasó. Yo estuve casada muchos años con el padre de mis hijos, que fue el productor de mis espectáculos. Nos separamos y somos muy unidos, familia por siempre. En nuestro caso, el trabajo realmente no ayudó, sí nos sirvió para sacar un espectáculo muy exitoso pero después no estuvo bueno mezclar tanto, por momentos. Con Juli teníamos miedo que nos pasara eso, pero pudimos unirnos para tomar fuerza la una de la otra.

Adriana junto a Julieta, su hija, quien siguió sus pasos.

-En tu carrera tuvo importancia el boca a boca, ¿hubo que adaptarse a las redes sociales?

-Lleva trabajo, entonces hay que aggionarse. Nos decían que nos abramos un tik tok y yo creía que los chicos no lo usaban pero los que nos dejan mensajes son adolescentes. Lloro de emoción porque te agradecen chicos de 15 o 20 años por tener una infancia feliz con nuestras canciones. Yo fui docente de nivel inicial, aprendí de psicopedagogía, de ciencias de la educación, canto, baile, actuación y toda esa formación fue para que hoy "Cantando con Adriana" tenga el sello que tiene.

-¿Cómo te llevás al generar entretenimiento en esta era de mucha productividad?

-Es correr contra la corriente. Si la gente tomara conciencia del valor de ese tiempo libre, porque el que se queden jugando, mirando una película o bailando es muy importante. A veces se minimiza, no se toma consciencia de lo que se aprende jugando. No tenemos que tener todo al alcance de un botón, es productivo el tiempo de ocio, es salud.

.

PING PONG.

- ¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- Me siento un instrumento de Dios y una abanderada de las infancias.

- ¿UNA VIRTUD?

- Empatía.

- ¿UN DEFECTO?

- Mucha sensibilidad.

Adriana de "Cantando con Adriana".

- ¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

- Hacer feliz al otro.

- ¿Y DE MAL HUMOR?

- La injusticia y la falta de respeto.

- ¿UN PASATIEMPO?

- Sentarme frente al río.

- ¿UN TALENTO OCULTO?

- Cocinar.

- ¿CON QUÉ TE LUCÍS?

- Sabiendo escuchar al otro.

- COMIDA FAVORITA.

- Ravioles de ricota a la crema.

- ¿UNA SERIE?

- “This is us”.

- ¿SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

- Asistente social.

- ¿UN ARTISTA FAVORITO?

- La madre Teresa de Calcuta.

- UNA CANCIÓN.

- “Con las alas del alma” de Daniel García y Julia Zenko.

- ¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

- Amor y respeto.

"Cantando con Adriana" en pleno show.

- ALGUIEN EN QUIÉN CONFIÁS CIEGAMENTE.

- Mi familia.

- ¿UN MIEDO?

- Miedo a tener miedo.

- LAS VACACIONES PERFECTAS.

- Sea donde sea, rodeada de amor.

- UN PLACER CULPOSO.

- Las cosas dulces.

- UN GUSTO EXÓTICO.

- No soy muy exótica.

- UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.

- Teletransportarme.