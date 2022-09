Si de realities se trata, la memoria popular puede encontrar en Cristian U a uno de los personajes principales surgidos de ese tipo de formatos. Tras su recordado paso por " Gran Hermano", el ganador de la sexta edición es reconocido como uno de los grandes jugadores, con su uso de la estrategia para mantenerse dentro de la famosa casa.

Si bien destaca el haber pasado por distintos rubros desde su paso por el reality, a los 41 años se encuentra enfocado en su carrera ligada a la música electrónica. "Hace cinco años que estoy en esto. Estoy tocando y produciendo, viene bien encaminado. Acá en Argentina es un poco más duro porque hay un círculo más cerrado", explica sobre el desarrollo de su camino en las bandejas, que lo llevó a firmar contratos con sellos de Estados Unidos.

-¿Siempre sentiste la necesidad de probar cosas nuevas en lo profesional?

-Estamos creados para hacer cosas nuevas todo el tiempo, aprender y evolucionar. Me gusta innovar. " Gran Hermano" me dio la oportunidad de ser famoso o conocido, y nunca quise quedarme quieto porque la fama de la televisión se muere en cualquier momento, fui probando cosas nuevas.

-¿Te piden consejos los que buscan entrar a " Gran Hermano"?

-Me pasó más que nada con consultas sobre cómo manejarse en los realities. Hace poco, me crucé en Puerto Madero a Majo Martino, Matilda Blanco, Silvina Luna y algunos más que estaban por reingresar a "El Hotel de los Famosos" y ellos me pedían consejos. Yo pasé por todo y cuesta dar consejos porque es difícil, en especial en lo económico y las inversiones.

Cristian U defendió a " Gran Hermano".

-¿Te contactaron de "El Hotel de los Famosos" para participar?

-Todavía no, solo hubo algún productor que me dijo que estaría bueno que esté. Se viene también " Gran Hermano" y si hay una propuesta de ellos la voy a tomar. Más que nada soy muy de palabra, entonces si "El Hotel de los Famosos" me contacta y les digo que sí, por más que ame " Gran Hermano" me quedo con ellos. Sacando algunos, la mayoría de la primera temporada no me gustaban entonces no me interesé. Ojalá ahora le vaya bien a los dos programas pero " Gran Hermano" es el padre de los realities.

-¿Qué recordás del casting de "GH"?

-En el casting nuestro de " Gran Hermano" nos han dejado encerrados 14 horas en una oficina a cada uno. Venían y te decían que había problemas con los productores, con los psicólogos, entonces me acostaba a dormir y estaban poniendo todas las herramientas para conocernos. Lo que midió de rating no solo fuimos nosotros, fueron los personajes que fueron captados por una gran producción que tuvo " Gran Hermano". Es todo un gran laburo psicológico.

-¿Creés que la televisión está perdiendo terreno contra las redes sociales?

-La televisión sigue teniendo su lugar pero internet es el futuro y paso a paso le va ganando terreno a la tevé. Ahora están buscando a los pibes de redes sociales y eso deja más chica a la televisión porque le dan más fuerza a internet, entonces es real que va a terminar desapareciendo. Hay pibes en Twitch con más rating que algunos canales chicos, eso es porque los destrozaron.

Cristian U, experto en " Gran Hermano".

PING PONG.

- ¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- Soy un simple tipo con ganas de triunfar en mis objetivos.

- ¿UNA VIRTUD?

- Que soy simple, sencillo.

- ¿UN DEFECTO?

- Soy muy calentón.

- ¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

- Que la gente sea positiva.

- ¿Y DE MAL HUMOR?

- La gente de mierd...

- ¿UN PASATIEMPO?

- La música.

- ¿UN TALENTO OCULTO?

- Siento que es la música, nunca imaginé que iba a estar produciendo música.

- ¿CON QUÉ TE LUCÍS?

- Cuando toco la bandeja.

Cristian U se encuentra enfocado en su carrera dentro de la música electrónica.

- COMIDA FAVORITA.

- Milanesas.

- ¿UNA SERIE?

- “La Piloto”.

- ¿SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

- Hice de todo ya, soy muy busca.

- ¿UN ARTISTA FAVORITO?

- Brad Pitt.

- UNA CANCIÓN.

- “Se me va la voz” de Alejandro Fernández.

- ¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

- La confianza.

- ALGUIEN EN QUIÉN CONFIÁS CIEGAMENTE.

- Mi hermano Gastón.

- ¿UN MIEDO?

- A no triunfar.

- LAS VACACIONES PERFECTAS.

- Estados Unidos.

- UN PLACER CULPOSO.

- Tener buenos autos.

- UN GUSTO EXÓTICO.

- No tengo.

- UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.

- Ser invisible.