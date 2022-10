@VivianaRomano

No es la primera vez que el público reconoce su trabajo y la felicitan. En esta oportunidad, la felicidad de Eugenia Tobal no se debe a una tira para televisión, sino a la serie "Diario de un gigoló" que se emite por Netflix y donde interpreta un personaje que está muy conectado con el rol de la protagonista, Fabiola Campomanes.

En diálogo con DiarioShow.com, la actriz cuenta: "Estoy asombrada porque la serie es un fenómeno con un denominador común y es que la gente mira los diez capítulos en uno o dos días como máximo. No pueden parar, es adictiva y todos los que participamos festejamos el éxito. Tal vez la historia ocupó un lugar que estaba carente y la eligen tanto hombres como mujeres de variadas edades; porque hay amor, una historia policial y mucho más. Todos teníamos expectativas de que nos fuese bien, pero nadie imaginó este suceso que fue se dando de boca en boca. A mi me sucedió que trabajé en novelas exitosísimas en canales de aire, pero ahora me escriben en las redes y además me hablan de mi neutro y cosas muy lindas de Dolores, mi personaje".

-¿Dónde filmaron?

-Íntegramente en Buenos Aires, en 2021, estábamos saliendo de la pandemia. Tuvimos muchísimos cuidados, tres veces por semana nos hisopaban y trabajamos con protocolos muy estrictos entre los actores argentinos, los mexicanos y los españoles. La cuestión pandémica estaba más liberada, no del todo, pero la logística de producción estuvo a la altura de las circunstancias.

-¿Cómo te eligieron de Telemundo y Underground?

-Sebastián Ortega me pidió que me postule, pero hice un casting. Audicioné y me fue bien porque en 2020, en plena cuarentena estudié lenguaje neutro, con el pensamiento a futuro y un año después apareció este personaje. Lo hice por Zoom, el tape fue a Miami, hice una segunda audición y después me avisaron que quedé seleccionada.

En una escena de "Diario de un gigoló".

-¿Te resulta complicado o fácil hablar en neutro?

-Mi profesora terminó siendo la coach de los actores, inclusive de los mexicanos, la idea era que todos tuviéramos un tono bastante parecido, de modo que fue lindo, tras el estudio, actuar en neutro. El único que hace de argentino es Carlos Portaluppi, los demás estamos “neutralizados”. Pero nada es fácil porque es como hablar en otro idioma y a medida que actuaba, pensaba en neutro.

-¿Esta serie puede abrirte posibilidades laborales en el exterior?

-Ojalá que sí, lo sueño, pero tampoco pienso en lo que podría pasar porque si no sucede... que me sorprenda lo que suceda. Cuando me llegó esta propuesta la disfruté día a día con felicidad, sabiendo que era una gran oportunidad y así la transité.

-¿Cómo es Jesús Castro, el actor que interpreta al gigoló?

-¡Un amor! Yo lo miro con ojos de hermana mayor, tiene 28 añitos, es amoroso, extrañaba a su familia y el que hace de su amigo, otro gigoló, también es muy lindo, ambos son talentosos y tienen mucha carrera por delante. Y las actrices que hacen de Julia y Ana, son dos grandes, igual que Adriana Barraza y Francisco Denis que es venezolano, pero trabajó mucho tiempo en México.

Jesús Castro, muy popular desde este papel de gigoló.

-¿De qué manera fuiste encontrándole el punto a la amistad que nace entre tu personaje y el de Ana, la protagonista?

-La amistad de ellas es de toda la vida y soy yo la que impulsa en la trama todo lo que sucede con el gigoló. Lo digo así para no revelar nada más. Por suerte, congeniamos muchísimo, fue muy fácil el vínculo. Esta serie trata un tema que era tabú, pero que obviamente existe, se habla mucho de la prostitución femenina, pero la masculina está, los tiempos van cambiando y las cosas se van destapando, aunque ahora tal vez es más fácil contarlo.

-¿El poliamor está relacionado con estos temas de la nueva sociedad?

-Sí, me parece que habla de la libertad, en el caso de la serie, estas mujeres contratan hombres en busca de placer y lo contamos nosotras con naturalidad. Me parece fantástico porque no es solamente sexo.

-¿A Francisco García Ibar, tu pareja, le gustó tu trabajo?

-Fran mira muy poca televisión, trabaja de otra cosa, vive en el campo, pero le encantó, a mis hermanos también, no conozco una sola persona que no se haya enloquecido con la historia, se generó una locura bastante sorpresiva.

Junto a Fran y Emma, su familia.

-¿Tenés pensado volver a la tele abierta tras lo último que hiciste, "Hogar dulce hogar", un ciclo que no funcionó muy bien en El Trece?

-No funcionó porque nos dieron un horario complicado a las 14. Habíamos debutado en noviembre, nos comimos todas las fiestas y enero, pero me encantó hacerlo, fue una manera muy linda de honrar el oficio del carpintero, el herrero, el decorador, o el pintor amateur. Si bien no estoy ahora en la televisión, trabajo; estoy grabando una serie para Disney que sale el año que viene. Lo que sucede es que los canales de aire no están produciendo ficción, todos son realities y no me siento cómoda.

Eugenia escribió un libro sobre la maternidad después de los 40, "Esa nueva piel". "Escribí sobre esa maternidad de la que no se habla y se transita con tabúes, dolores y pérdidas, con la maternidad de las cosas que no se dicen y de situaciones muy complejas, es un libro de servicios, es un libro que me hizo sentir muy orgullosa. Tuve a Emma a los 44 y estamos bien así” detalla.

Su libro "Esa nueva piel" es un gran orgullo.

Y cuenta que “Emma va al jardín, es necesario para los chicos juntarse con otros chicos, está contenta. Yo estoy mucho con mi hija, pero sé que debe relacionarse con niños de su edad, juegan un montón y desde el primer día lo disfruta mucho".

Respecto de combinar la convivencia con su pareja de una forma especial, entre el campo y la ciudad, reflexionó: "Es genial, muy recomendable, nos conocimos así y para nosotros es normal estar unos días juntos y otros no, porque alimenta mucho el vínculo, inclusive nuestra hija disfruta el campo y la naturaleza. El campo nos da la posibilidad de ir y venir, nací en Villa Luzuriaga, un barrio muy cerquita de Ramos Mejía, de modo que me crié hablando con el vecino, con el almacenero de la esquina, me encanta todo eso y a mi hija también".

La historia que es furor hasta en Turquía

"Diario de un Gigoló" es una serie de drama, romance y prostitución, original de México con producción de Argentina. Es una historia original de Sebastián Ortega, quien también se desempeña como productor ejecutivo al lado de Marcos Santana. Esta miniserie se lanzó a través de Netflix el 7 de septiembre de 2022 y actualmente se posiciona como un éxito, ocupando el segundo lugar a nivel mundial.

Fue rodada en Buenos Aires y producida por Underground, una división de Telemundo Streaming Studios. Cuenta la historia de Emanuel (Jesús Castro) que luego de sobrevivir a una infancia de violencia y pobreza, forja un vínculo con Minou, una mujer de negocios que lo acoge bajo su protección y le ayuda a convertirse en un cotizado escort.

Tobal se luce con su personaje en sta serie de Telemundo.

Su destino cambia cuando Ana, una de sus clientas frecuentes, le ofrece un trabajo complejo (seducir a su hija Julia para fortalecer su autoestima). Sin embargo, Emanuel se involucra sentimentalmente con la joven, lo que lo lleva a cuestionar sus elecciones de vida.

