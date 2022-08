@perez_daro

Cuenta la leyenda que un buen día de 1990 un dominicano llegó a la Argentina con su sueño musical. Tras probar suerte en grupos de merengue, quiso venir al sur, un lugar en el que la música caribeña no funcionaba con tanto éxito.

Como corista y parte de bandas en un principio (junto a Sebastián y como parte de Tru-la-lá) y lanzándose como solista en 1996, Jean Carlos se convirtió en un pionero con su estilo mixturado entre cuarteto y merengue, y transformó la escena cordobesa para siempre. En charla con DiarioShow.com, el artista cuenta detalles de su carrera y adelanta cómo será el festejo de sus 26 años de carrera el 29 de septiembre en el Teatro Gran Rex.

Sobre aquellos inicios, Jean Carlos recuerda: "Córdoba nos abrazó de una manera tremenda, íbamos de un programa a otro en televisión, y nos recibe hasta el día de hoy, es maravilloso". El cantautor eligió Argentina como su casa, pero ahora habría otras posibilidades esperando por él. Sobre el motivo que lo llevó a echar raíces en Córdoba, admite: "Cuando uno se enamora de verdad, los pensamientos no están alineados. En Argentina me enamoré y nunca traté de irme porque acá me quieren".

De todas formas, el caribeño ahora sueña con expandir su éxito y poder conquistar su patria: "Hace dos semanas regresé de República Dominicana, estuve haciendo un tour de medios. Quise ir a mostrar lo que hemos hecho en Argentina, que la Madre Tierra que me vio nacer se sorprenda por todo lo que conseguí".

Pero sin olvidarse del lugar que lo adoptó, advierte que sus pasos son firmes por lo ya conseguido: "Quiero que ellos reconozcan lo que hemos hecho y desde ahí ver a dónde nos direccionamos, porque Argentina me dijo lo que yo soy. Argentina me dijo que yo soy buen cantante, compositor y bailarín. Quiero el reconocimiento de todos estos años, de parte de mi tierra. Gracias a Dios hay puertas que se están por abrir. Pero si Argentina no nos hubiese abrazado, quizás no sería lo que hoy soy. Puedo ir a presentar mi trabajo, pero sin la necesidad de la urgencia. Todo eso le debo a ustedes".

Jean Carlos llena estadios y bailes todos los fines de semana en Córdoba y el país.

Sobre su festejo en Buenos Aires, Jean Carlos confiesa que no fue su idea: "El aniversario en Córdoba generó ciertos recelos, me decían '¿por qué en Córdoba siempre y Buenos Aires no?' Entonces, festejarlo en el Gran Rex, es darle más el gusto al bonaerense más que a mí mismo. El artista es de todo el mundo, no de un solo lugar, y por eso acepté".

El cantante comparte público con La K'onga, que en la actualidad está en un pico, con varios hits que suenan en todos lados, y diez Gran Rex que realizaron hace dos meses. Sobre cómo se siente acerca del buen momento de sus colegas, Jean Carlos comenta: "Es bien merecido. Ellos siempre dicen que fui un referente suyo, como su momento fue Banda XXI. Hay que recordar que el estilo de Jean Carlos muchos lo han tomado, y hoy me pone feliz de que los chicos hagan 10 y si es posible 50 Gran Rex, yo sé lo que les costó".

Y finalmente, hace referencia a las nuevas generaciones de artistas urbanos: "Me alegro de que la tecnología nos de la chance de llegar más rápido a la gente, para que los artistas carenciados puedan hacerse conocidos. Hoy la nueva generación se levanta cantando con una computadora, y no está mal, porque hay lugares para pequeños artistas y pueden tener esa posibilidad de ir solo con un DJ y buscarse la vida".

"Antes, los sellos tenían ese monopolio y no cualquiera entraba. Teníamos que ir radio por radio, provincia por provincia, pueblo por pueblo y llevar el disco a un productor durante meses para que nos dieran bola. Hoy todos tienen la posibilidad de triunfar", concluye.

