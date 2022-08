@vivianaromano

El enfrentamiento entre Luis Ventura y Beto Casella no es actual, data desde hace ocho años. Declaraciones cruzadas con respecto a sus vidas privadas detonaron en un escándalo que hace días se reflotó con más fuerza y más reproches. DiarioShow.com se comunicó con el conductor de "Secretos verdaderos", que recientemente habló confesó cuál fue la noticia por la que pagó más dinero, y habló del conflicto con Beto.

"Creo que fue un acto de imprudencia mía haberme referido a él. Pero me sorprendió la pregunta de Florencia Peña cuando fui al programa. No dije nada distinto, lo que dije es lo mismo que conté hace ocho años: la misma respuesta, la misma postura, la misma mirada...", indicó sobre el conflicto resurgido.

"A veces el temperamento me supera, me puede, y me encuentro en el medio de este bochorno mediático con devoluciones y cosas que a lo mejor no corresponden"

Y agregó un mea culpa: "A lo mejor no tendría que ventilarlo, como lo estoy haciendo ahora, y me tengo que meter la lengua en la oreja, pero, bueno, a veces el temperamento me supera, me puede, y me encuentro en el medio de este bochorno mediático con devoluciones y cosas que a lo mejor no corresponden; pero las acepto por ser el generador".

También resaltó los motivos por los que empezó su enemistad histórica y antes, presagió un encuentro: "Sé que la vida me va a ofrecer una oportunidad de poder cruzarme con esa persona y hablaremos, o no. No sé cuál es su postura, pero sí sé lo que él provocó en su momento. Él planteó como una traición o una puñalada por la espalda para justificar un año de hacerme mierda todos los días en la pantalla, porque su programa medía 12 puntos y lo posicionaba desde el rating. Le sirvió y mucho".

Ventura cree que si Casella hubiese apuntado solo en contra suyo, no existiría esta guerra, pero "se metió con gente que no se tendría que haber metido cuando el único responsable de esa historia era yo".

Y completa: "Nos hacemos los distraídos en cuanto a cuáles son los contenidos de los programas tratando de extorsionadores y demás... Yo quisiera que saquen el jugo a los informes de su programa, que teóricamente lo disfrazan de humorístico y viven mandando en cana a todo el mundo. ¿O miento? Este señor no hace un programa de literatura...".

"Si quiere tomar un café, vamos a ver, vamos a ver -repite-, primero nos tenemos que encontrar algún día. No voy a provocar el encuentro, pero sé que la vida en algún momento nos va a cruzar y ahí hablaremos en los términos que correspondan", cierra, contundente.

