La querida y prestigiosa actriz Mirta Busnelli participó como una de las protagonistas de una serie que el jueves próximo se estrena por la plataforma Flow, "El buen retiro", con las actuaciones de Claudia Lapacó, María Leal y Betiana Blum, y la participación especial de Luciano Castro y Raúl Rizzo.

"Somos personas de determinada edad, amigas de muchos años que deciden pasar los últimos años de su vida juntas. En realidad, juntas decidimos que ese retiro sea en mi casa, porque es la más grande, y ahí es donde se produce un conflicto con mi hijo, que interpreta Luciano, porque hay un dinero en juego" comentó en charla exclusiva con DiarioShow.com.

Además, Mirta Busnelli agregó: "Hay un hecho delictivo con consecuencias en mi casa y quedo implicada en un hecho con el cual no tengo nada que ver, inclusive, mi personaje en un momento cae en coma". En ocho capítulos, grabaron esta historia durante los meses de abril y mayo, y con respecto al encuentro con sus colegas de su generación fue contundente. "Fue hermoso, con Betiana ya había trabajado en teatro, pero con las demás no. Fue lindo, porque se dio una camaradería especial, todo fue muy amable", comentó.

¿Qué motivo te llevó a grabar para una plataforma?

Porque en la tele no se está haciendo ficción, y si se ven las tiras turcas es porque en nuestra pantalla no hay mucho para elegir; igual, no hay mucha diferencia en estos momentos, el público está más abierto a estas modalidades; pero además me gustó mucho el guión y, si bien no soy amiga de Luciano Castro, nos cruzamos en "100 días para enamorarse".

De todas las ficciones que hiciste en los tiempos de grandes producciones, ¿cuál recordás y por qué motivo?

No me puedo quedar con una, sí con varias: "Los Pells", "Graduados" y "La niñera".

¿Cómo es para un actor trabajar sin los atemerizantes números del rating que rigen desde siempre la televisión?

Me dicen que la cantidad de espectadores en las plataformas es mucho más exacto que el rating, porque la plataforma digital registra los ingresos.

Mirta Busnelli, parte de "El Buen Retiro".

¿Te sentiste liberada cuando se acotaron las restricciones tras la pandemia?

Estuve dos años atrincherada en mi casa por la pandemia y no la pasé mal, fue una especie de retiro, hice cursos online, leí, miré películas; por supuesto que el horror pasaba afuera, la gente se moría, fue demoníaco, pero en lo personal no atravesé este tiempo mal.

¿Qué proyectos tenés de aquí a fin de año?

Voy a estrenar una película de terror, también filmé una película con Ana, mi hija, las dos somos protagonistas; en octubre viajo a Chile para filmar otra película y en Netflix están dando "La casa", una serie muy interesante con muy buenas críticas.

Recordemos que Ana Pauls, la hija de Mirta, vive en Los Ángeles con su pareja, Brian, y su hija, Bendi, de 1 año y 3 meses. "Hoy hablé con mi hija por videollamada, estaba la nena al lado, pero no sé si me conoce, porque me ve a través del aparatito, pero cuando viaja y estamos las tres en Buenos Aires la pasamos genial".

Anita Pauls junto a su hija.

¿Cómo estás de salud, tras haber superado el cáncer?

Por suerte, estoy bien.

¿Seguís con algún tratamiento preventivo o de mantenimiento?

No, ya no continúo con ningún tratamiento de mantenimiento.

En una oportunidad dijiste "tras la enfermedad hay que actuar para seguir". ¿A qué te referías?

No tengo la menor idea. Creo que "actuar es necesario, vivir no" es una frase de "Los argonautas"; también dicen "navegar es necesario, vivir no es necesario".