En 2019, Adabel Guerrero contó que se había reencontrado con su padre, luego de que este la abandonara cuando era una nena. Cuando se convirtió en mamá de Lola, en 2018, le escribió una carta que compartió en Instagram y luego de ese profundo mensaje, pudieron reecontrarse.

"Puedo imaginar, juntar pedazos rotos de recuerdos, pero nunca voy a saber la verdad. Y no creo que me la digas porque sos un caballero o un cobarde", manifestó conmovida en su momento.

La carta que Adabel Guerrero le escribió a su padre en 2018.

Sin embargo, el reencuentro y el perdón habrían quedado en las sombras, según lo que contó Adabel en "Podemos Hablar".

"No es capaz de venir a ver su nieta, una vez cada 15 días. Estoy muy cansada, enojada. Él me escribió, pero no le contestó porque no quiero contestarle 'andate a la mierda'. Quiero bajar y darle el mensaje que le quiero dar, que es: 'Mirá viejo, si no vas a venir a ver a tu nieta seguido, que ella te conozca y te ame... Porque le prometiste que la ibas a llevar a pescar…'", detalló.

Adabel Guerrero junto a su papá y su hija.

"Pone un millón de excusas. Estoy cansada de las excusas. Quiero gente al lado mío que esté por amor, que se la juegue y que ame a mi hija. Quiero presencias, que es lo que me faltó toda mi vida, y no quiero que le falte a mi hija", añadió.

Adabel Guerrero habló sobre la distancia con su padre y su compleja familia