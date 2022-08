El lunes 15 de agosto Barbie Vélez confirmó que está esperando su primer hijo junto a Lucas Rodríguez, su marido. La hija de Nazarena Vélez se casó en septiembre de 2021 y había asegurado que estaban esperando un tiempo más para ser padres.

Sin embargo, la noticia sorprendió a todos y la actriz confirmó que se encuentra de tres meses. En "LAM" se mostró muy emocionada y contó cómo está transitando el embarazo. "La última vez que vine acá estaba de días. Ahí me sentía bárbaro. Al mes empecé a sentirme mal y ahora estoy con los síntomas lógicos: náuseas, mareos", dijo la influencer.

Ángel de Brito le consultó si ya tenía posibles nombres pensados y Barbie Vélez contestó: "Uno de nena y de varón... tres, cuatro". Y agregó: "Me da miedo decir el del género que no es y quemármelo para el próximo", por ello, la actriz decidió no decir nada y mantenerlo en privado.

Ante sus palabras, también se le preguntó cuántos hijos tendría y respondió: "Antes de esto, pensé que iba a tener tres. Y ahora, creo que dos". Luego de ello, el conductor del programa le preguntó por el sexo de su bebé y la hija de Nazarena Vélez dijo que está esperando un varón.

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez anunciando que están esperando su primer hijo.

¡Mirá el video de Barbie Vélez anunciando el sexo de su bebé!