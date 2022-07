" Canta conmigo ahora" transita su primera semana al aire y de a poco los televidentes comienzan a conocer a sus integrantes. Durante los primeros días de emisión todo fue alegría y entusiasmo, pero en el tercer programa ya hubo un momento de tensión que sorprendió a todos los presentes y al propio Marcelo Tinelli.

El hecho ocurrió cuando se presentó Ignacio Luna, un joven cordobés de 23 años que cantó "Beggin". El artista hizo que la mayoría de los jurados se levanten de sus asientos y lo voten, sin embargo, no logró su objetivo con Alejandro Paker, el actor a quien el público lo considera más que exigente.

De todos modos, el profesional alcanzó a dar su opinión. "Creo que moverse tanto lo dispersó un poquito. Pero me encantó lo que trajiste, me encantó tu mecánica.... Pensé que tenías la letra en el piso", dijo con ironía. Y cerró: "Son esos ajustes que me distraen".

.

Sus declaraciones generaron los abucheos de otros integrantes de la tribuna y entre los gritos se escuchó el de Raúl Sencillez, de Los Caligaris, quien expresó: "¡Sáquenle el botón! Él es rosarino. Cuando venga un rosarino lo vamos a votar. El cordobés la rompió".

Juan Taleb, Su compañero de banda, agregó picante: "Yo pondría en venta ese botón, lo tiene al pedo". Mientras que Raúl manifestó: "Lo que pasa es que él es el botón".

Fue en ese entonces cuando Magui Olave indicó desde la fila de abajo: "Lo re defiendo, porque estaba re nervioso y después pegó un vozarrón que se soltó". Atónito por lo que sucedía en su estudio, Marcelo Tinelli hizo su intervención. "Parece una cosa de Córdoba contra Rosario", opinó.

Video: los jurados de " Canta conmigo ahora"