El angustiante episodio que vivieron Cinthia Fernández y sus hijas en Punta Cana -cuando la pequeña Francesca tuvo que ser internada por una bacteria que le ocasionó una gastritis aguda- no sólo no calmó las aguas con el padre de las nenas, sino que empeoró la relación entre los ex.

Matías Defederico quiere denunciar a la panelista por no comunicarle que viajaría a República Dominicana con las chicas, tal como informaron en "A la tarde" en las últimas horas. El ex futbolista tiene distintas disputas legales y mediáticas con la madre de sus hijas, por lo que no sorprendió su nuevo ataque.

"Lo que plantea es que la mamá de las chicas se fue del país sin avisar dónde iba a alojarse, en qué lugar estaba y el que no le haya comunicado permanentemente los diagnósticos y la manera en que se estaba manejando la salud de su hija", contó Luis Ventura en América sobre el ex de Cinthia Fernández.

Cinthia Fernández en una nueva disputa contra Matías Defederico.

Claro que la modelo no se mantuvo en silencio y tuvo una fuerte contestación. "Que lo haga. Prefiero una denuncia por hacer felices a mis hijas y no por deber alimentos", respondió Cinthia ante la consulta de Débora D'Amato por el nuevo escándalo con Matías Defederico.