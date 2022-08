A principio de año, Dalma y Gianinna Maradona, Claudia Villafañe, Verónica Ojeda y Dieguito Fernando tuvieron un encuentro público para pedir justicia por Diego Maradona. Si bien parecía que el trato entre ellas era cordial, eso cambió en las últimas horas.

Este lunes, las mujeres que fueron pareja de "El Diez" tuvieron un explosivo cruce al aire, en el programa de Jorge Rial, "Argenzuela". En el inicio, Ojeda protestó contra las hijas del futbolista, y las acusó de sacar provecho de un negocio de vinos en el Europa que llevaría la marca de Diego Maradona. "Me he sorprendido de ver contratos de ellas en el exterior donde nosotros no sabíamos nada".

De tal modo, la producción del ciclo se contactó con la ganadora de "Masterchef Celebrity" para que diera su versión de los hechos. "Está diciendo cosas que no son verdad", indicó en defensa de sus hijas.

Ante las declaraciones de la organizadora de eventos, Verónica Ojeda expresó furiosa: "Ya empezamos mal Claudia, estás mintiendo. Vos sos la Teresa de Calcuta siempre y nunca hacés nada. Los papeles están acá, lo tienen los cinco abogados"

"Me contactaron y le pasé el contacto a los abogados para que vean el negocio. No firmaron ninguno, solo firmaron Dalma y Giannina, pero no cobraron un peso. Ustedes van a viajar", alegó Villafañe sobre el tema de los vinos.

"Cuando los chicos se estuvieron repartiendo las cosas estuvimos juntas y estaba todo bien con todos los abogados. No sé que pasó ahora. Estaba todo bien con todos los abogados, hasta que apareció el otro día Mario Baudry y dijo que yo cobré, con Dalma y Gianinna, 80 mil dólares en Arabia. No sé de dónde salió esa mentira", agregó.

Hacia el final, la primera esposa de Diego Maradona, acusó duramente a la madre de Dieguito Fernando para desmentirla: "Lo de los vinos yo te lo conté el día que nos vimos en la repartición de bienes de Diego. Verónica no inventes".

"Me cansa que sean tan hipócritas", manifestó furiosa Ojeda.

Mirá el tenso cruce que protagonizaron Claudia Villafañe y Verónica Ojeda en la televisión