La polémica que comenzó con la turbulenta separación entre L-Gante y Tamara Báez hoy sumó un nuevo personaje. Mientras el cumbiero se distraía con Wanda Nara, la mamá de Jamaica encontró una nueva pareja en el trapero Despreuno, quien recientemente fue arrestado por posesión de un arma. ¿Su representante legal? Fernanda Herrera, mejor conocida como la "abogada hot".

Este martes, Javier Gustavo Desprebiteris (más conocido como Despreuno) fue arrestado en la puerta de un boliche de Tigre cuando la seguridad del local encontró escondida entre su ropa una pistola Bersa semiatomática, calibre 9 milímetros, con el cargador lleno.

.

Recién sumada al caso, la "abogada hot" apareció en Socios del espectáculo este jueves para esclarecer la situación y defender a su cliente de una manera inesperada: apuntando contra L-Gante. Fernanda Herrera afirmó que el arma habría aparecido en reacción a una amenaza que llegó contra Despreuno y Tamara Báez desde el entorno de L-Gante.

"Él se encontraba en un boliche bailable, ingresó con su actual pareja, Tamara. Estaban en el VIP y quiero recalcar lo que voy a decir ahora, porque vamos a formular una denuncia con respecto a lo que yo te voy a decir", advirtió la "abogada hot" para el programa de El Trece.

Despreuno fue detenido en Tigre por portar un arma sin el debido permiso.

"Se presentó una persona que decía ser 'El oso', no podemos precisar el nombre ni el apellido, es allegado al señor L-Gante. Por lo cual, lo increpa y lo amenaza. Mi defendido sintió mucho temor. Las cámaras lo van a demostrar llegado el momento... Despre sale del boliche, se va al estacionamiento y se tira abajo del auto por miedo a estas amenazas. Y además porque también sintió miedo con respecto a la integridad de su pareja, de acuerdo a lo que él me ha relatado", continuó la letrada.

Fernanda Herrera también afirmó que el arma "no estaba cargada" y que pedirá "citar a L-Gante para que declare tanto él como su entorno íntimo". "Quiero guardar su integridad, él permanece en la comisaría". Por último, concluyó: "No voy a hablar de la señorita Tamara, solamente me voy a avocar a la defensa de Javier".

¿Quién es la "abogada hot"?

El regreso de la "abogada hot". (Foto Crónica: Ruben Maletto)

Fernanda Herrera, mejor conocida como la "abogada hot", irrumpió en la farándula argentina en 2016, cuando se volvió conocida por representar a José López, ex secretario de Obras Públicas, en una causa por corrupción. El juicio le ofreció un tiempo frente a las cámaras que aprovechó para conquistar al público: poco después, estaba en el escenario de Showmatch.

.

Como una de las competidoras de "Bailando por un sueño", demostró su pasión por el arte y se viralizó gracias a su interpretación del tema "Desde esa noche" de Thalia. Herrera continuó apareciendo en la televisión como la "abogada hot", y hoy reaparece como otra protagonista del drama entre L-Gante y su ex.