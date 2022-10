Charlotte Caniggia es una de las confirmadas para "El Hotel de los famosos" en su segunda edición. La joven contó que su hermano mellizo, ganador de la primera versión del reality, ya le dio su apoyo y algunos consejos para seguir su camino hacia triunfo en una nueva incursión de la influencer.

"Hablé con Alex, me dio muchos consejos, así que espero que me vaya bien", señaló la joven de las palabras recibidas por su hermano. Y contó cómo se prepara para su participación en el reality, que será conducido nuevamente por Pampita y el Chino Leunis: "Estoy bien, muy contenta. Ansiosa pero tranquila".

"Me gusta correr, me gusta el deporte, así que espero que me vaya bien. Lo pensé un poquito porque no me gusta convivir con gente, soy muy tranquila. Fue complicado porque esto es convivir", sostuvo. Y agregó: "Conozco a Fernando Carrillo, Marian Farjat y Mimi, muy copados todos".

Charlotte Caniggia ya participó en "MasterChef Celebrity".

En relación a lo que será su participación dentro del hotel, Charlotte Caniggia se sinceró: "No tengo problema. Me gusta limpiar, cocinar no me gusta para nada. Pero bueno, en la limpieza iré bien". "Si gano, me voy de viaje a países que no conozco, lugares raros", contó la hija del ex futbolista.

Asimismo, la mediática señaló que no siente presión de heredar el lugar de su hermano: "No tengo nignuna presión, él ganó y todos esperan que yo sea como el Emperador, cosa que dudo", concluyó muy segura Charlotte Caniggia de lo que será su propia experiencia dentro del programa.