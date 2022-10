Una vez más Alex Caniggia se mostró rodeado de objetos y marcas lujosas. El hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia publicó una foto en su cuenta de instagram donde se lo puede ver dentro de un nuevo y costoso auto importado desde Alemania.

De regreso a Argentina, luego de recorrer Europa junto a su novia Melody Luz, el campeón de "El Hotel de los famosos" volvió a desatar una polémica con sus dichos en el pié de la imagen.

.

"Este es mi auto, que vuela como un ave... Importado, alemán, obvio que es una nave...", fue la primer rima que lanzó Alex Caniggia. Sin embargo, el mensaje concluyó con una contundente frase: "Que el barats no me mire, que la envidia es grave...Si al pobre no le alcanza ni para la llave".

El nuevo y costoso auto de Alex Caniggia.

El juego de palabras generó, rápidamente, un gran repudio entre los seguidores de la red social. "Qué lindo nacer en una cuna de oro. Qué feo mensaje. Eso dice de la pobreza que llevás dentro", aseguró un usuario de Instagram a través de los comentarios.

Sin embargo, otras personas decidieron tomar el mensaje con un poco de humor y expresaron sentirse muy orgullosos de sus "bici" o de sus vehículos, tal como el "Fiat 600". Al mismo tiempo, su ex compañero en el reality de Canal 13 Imanol Rodriguez continuó el tono propuesto por Alex Caniggia y le realizó una petición: "¿Me llevás a pasear, amiguito?".

La publicación de Alex Cannigia que, rápidamente, fue repudiada por sus seguidores.