Juana Viale es sin dudas mucho más descontracturada que su abuela Mirtha Legrand en la mesa más famosa del país. La conductora de "Almorzando con Juana" se permite hacer y decir cosas que su abuela nunca se hubiera atrevido , como cuando en ediciones anteriores permitió que Martín Bossi se suba a una de las sillas y baile al ritmo de la música de Cae en plena comida. Esta semana, sin embargo, fue una invitada la que descolocó a Juana Viale con su inesperada actitud:

En cada emisión de su ciclo transmitido por El Trece, los invitados ingresan al estudio luego de una breve presentación audiovisual . Después de cruzar unas palabras con la presentadora , los famosos ocupan su lugar en la mesa. Sin embargo, y como pudimos ver en el video, la particular personalidad y el humor de Charlotte Caniggia llevaron a la modelo a tener una inesperada reacción que descolocó a Juana.

.

En este caso, la empresaria, quien recientemente lanzó su línea de ropa, luego de aparecer en cámara, fue consultada por la conductora sobre cómo se sentía , la hermana de Alex Caniggia respondió : "Muy bien, despeinada". La nieta de Mirtha no terminó de contestarle, cuando Caniggia la dejó hablando sola y se fue a sentar.

"No, vos con tu look ... Se me fue", expresó Viale asombrada. "¡Vamos al corte! ¡Se me fue la invitada!", continuó la conductora sin poder dejar de reír. A su vez, el micrófono de la ex integrante de "¿Quién es la máscara?", seguía encendido y se escuchó cómo comenzó a saludar a los demás invitados.

Los invitados de Juana Viale en su programa el domingo 16 de octubre.

"Qué vergüenza" , también se escuchó susurrar a la modelo mientras caminaba hasta donde se encontraba Juana tras su presentación. Este llamativo comentario y su sorprendente reacción fueron aclarados minutos después cuando, ya en la mesa, Charlotte Caniggia aseguró estar "nerviosa" .