En plena pelea por el rating, Juana Viale decidió hacer eco del pedido de libertad que realizan las mujeres de Irán, quienes son sometidas por la “policía moral” a cubrirse el pelo bajo amenaza de violencia, y compartió un video casero en las redes sociales, donde se la puede ver cortar un mechón de su pelo en señal de protesta.

“Por la libertad” escribió la conductora de “Almorzando con Juana”, seguido de muchos signos de exclamación, en la publicación. Pese a que esta causa busca visibilizar el padecimiento que viven las ciudadanas iraníes y el fallecimiento de Mahsa Amini, quien fue arrestada por no cumplir el estricto código de vestimenta femenino, la actitud de Juana fue duramente criticada.

“Habiendo tantas imágenes potentes para compartir sobre lo que están haciendo las mujeres en Irán”, escribió Malena Pichot en su cuenta de Twitter, en referencia a la actitud de viralizar el corte de pelo, quién también apuntó contra Lali Espósito por sus dichos sobre el acoso. Aunque, el inesperado apoyo de Jorge Rial a Viale llamó la atención del público.

Sin embargo, muy acostumbrada a recibir comentarios negativos, Juana duplicó la apuesta y este domingo cortó nuevamente su pelo, pero esta vez en vivo. Luego de brindar junto a sus invitados, la conductora llevó el tema a la mesa y destacó: “Yo lo hice para acompañar y me llamó poderosamente la atención, clave… Que las mayores críticas que recibí fueron de mujeres, lamentablemente”.

Juana Viale quedó a cargo de los famosos almuerzos de Mirtha Legrand.

Además, Viale agregó: “Cada vez que me decían algo, yo respondía que aunque les parezca mucho o poco lo que me corté, se sumen a la causa. Visibilicemos”. Luego de un debate con sus invitados, Juana pidió a la producción que le acerque una tijera.

“A mí el pelo me crece, no me molesta. No me importa cuánto me lo corto. Es un gesto”, concluyó la nieta de Mirtha Legrand con un guiño a las críticas que recibió. Al mismo tiempo, Mercedes Ninci, quien se encontraba compartiendo el almuerzo, decidió sumarse a la lucha y aseguró: “Pasame la tijera que yo también me lo corto”.

