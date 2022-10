Camila Perissé está internada desde hace cuatro años, luchando contra un diagnóstico de fibromialgia, que le produjo diversos problemas cognitivos. Su marido, Julio “el Chino” Fernández, está tratando de sostener los tratamientos médicos a los que la artista debe someterse. Pero el alto costo de los mismos lo obligó a salir a pedir ayuda.

.

“Soy Julio, el compañero de Camila, sé que estuviste desde la primera hora, como mucha gente, pero te quiero hacer un pedido porque no puedo más”, señaló Fernández en un audio que le envió al periodista Juan Etchegoyen, quien lo puso al aire en su programa “Mitre Live”.

“No puedo con los gastos, todo se ha ido al doble, yo esto no lo digo para dar lástima pero tengo un problema cardíaco y estoy trabajando… hago changas con lo que puedo, hace un mes que me atrasé con los gastos y todo se fue al doble”, sostuvo el marido de Perissé, quien además especificó la suma de su deuda: “Estoy debiendo casi 50 mil pesos de terapias, de pañales, me lo están pidiendo y no sé cómo hacer para pagar”.

Angustiado por la situación, “el Chino” contó que la terapia ayudó para recuperar a su mujer y sacarla adelante de sus dolencias: “Camila ha mejorado muchísimo su parte cognitiva, sigue en silla de ruedas… pero está sufriendo, está triste porque se quiere ir, quiere estar conmigo, me dice que la saque pero no entiende, no puedo más, estoy muy angustiado y agotado, estoy muy asustado, me acuesto destruido y como puedo salgo a la calle, como puedo, pero no sé de dónde sacar dinero”, añadió.

.

“No es mucho el dinero pero para mí es muchísimo, pero si la gente puede colaborar que nos ayude para salir de esta situación… una deuda que me están pidiendo, y, por otro lado, los pañales, los terapeutas, es normal lo que me están pidiendo”, sostuvo el hombre, quien finalmente se justificó ante el audio enviado: “Te pido disculpas y te pido si por favor a través de este medio nos pueden ayudar… un abrazo a todos”, concluyó.