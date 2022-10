La televisión puede ser un gran trampolín de popularidad, aunque no todas las historias terminan de buena manera en la pantalla chica. Coki Ramírez fue noticia en 2021 tras decidir mudarse a Estados Unidos para desarrollar su carrera musical allí, a raíz de algunas decepciones en Argentina. Sin embargo, lo ocurrido en tierra norteamericana no coincidió con lo que la cordobesa esperaba.

Cabe recordar que Coki Ramírez aseguró que la industria local de la música no le dio las oportunidades que merecía, lo que apareció como uno de los principales motivos para trasladarse de país. Durante " El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD, revelaron cómo es su presente y los malos momentos que afronta en su carrera. Según un informe que compartieron, un supuesto productor le hizo una propuesta para trabajar en el exterior, algo que le pareció interesante.

Coki Ramírez habría vivido un drama en Estados Unidos.

Tal como anunció en distintas entrevistas, se marchó a Miami para buscar potenciar su carrera y poder presentarse en grandes escenarios. Para la mala suerte de la cantante, habría ocurrido todo lo contrario. "Cuando llegó, se encontró con un escenario distinto al que le habían prometido. Cuando llegó, la habrían hecho dormir en una bodega de vinos, le habrían preparado una cama allí, muy marginal", detalla el clip.

Su estadía en dicho lugar habría estado relacionada a la promesa de que pronto comenzaría a vivir mejor, algo que no finalmente no pasó. A pesar de los deseos de Coki Ramírez, los bares en los que pudo presentarse no tenían la concurrencia que esperaba, ni estaban a la altura de lo que buscaba para su carrera. Esto decantó en su regreso a Argentina mucho antes de lo esperado y sin poder cumplir su objetivo principal.

Coki Ramírez se encuentra en Argentina actualmente.

A pesar del mal momento vivido en Estados Unidos, Coki Ramírez se muestra feliz en sus redes sociales por su presente y las experiencias adquiridas. Cabe recordar que la cantante se hizo popular en 2012, cuando tuvo una serie de apariciones en "ShowMatch" en la que realizaba un juego junto a Marcelo Tinelli donde ella buscaba conquistarlo, con La Mole Moli como nexo entre ambos.