El sábado a la noche, la televisión argentina vivió un emotivo momento cuando Lizy Tagliani, una de las invitadas a “ La Noche de Mirtha” junto a Yanina Latorre, Jairo, Carolina Losada y Esteban Trebucq, le realizó un sorprendente pedido a Mirtha Legrand. Luego de que la ex “investigadora” de “¿Quién es la máscara?” confirmó que se casará con Sebastián Nebot el 23 de marzo del próximo año, expresó uno de sus mayores deseos.

¡Así Lizy Tagliani sorprendió a Mirtha Legrand con una emotiva propuesta!

Mirtha Legrand, sin saber lo que se avecinaba, expresó: “Porque vos sos buena, Lizy. Sos buena con la gente y la gente te quiere. Yo te quiero, casi sin conocerte”. Las palabras de la diva de los almuerzos le dieron pie a la humorista para realizarle una sentida propuesta a Mirtha, a quien conoció a partir de la relación de amistad que mantenían con el diseñador Jorge Ibañez.

.

“Vos fuiste un nexo muy importante en mi vida. Mucha gente fue muy importante para que yo sea la Lizy que soy”, explicó la animadora, quien recientemente sufrió una gran pérdida. Y luego recordó: “Como yo era la peluquera de Jorge, después de los grandes desfiles, que yo estaba por ahí en algún rincón, venían las fiestas y yo decía barbaridades. Y Mirtha siempre estabas predispuesta, me llamabas y me incluías sin necesidad y sin ningún interés. Yo no sé si te divertía o algo”.

Lizy Tagliani, muy conmovida, explicó cómo fue la conversación en que le reveló su mayor anhelo a su futuro marido: “Ojalá tuviera la posibilidad de que el gran nexo entre ese gran amigo, que fue Jorge, como es Mirtha… Ojalá que ella pudiera ser la madrina de mi casamiento”.

Sebastián Nebot anunció en Instagram su casamiento con Lizy Tagliani.

La Chiqui sonriente, pero algo extrañada, preguntó a la humorista mientras la miraba a los ojos: “¿Vos me lo estás ofreciendo?”. Rápidamente, Lizy aclaró: “No, pero es para que lo pienses. No lo quería hacer en vivo porque no quería…”. Sin embargo, Legrand se mostró fascinada con la propuesta y aseguró: “Me sorprende bien, me sorprende lindo. Yo, encantada”.

.

Los invitados de "La Noche de Mirtha" el 22 de octubre: Lizy Tagliani, Yanina Latorre, Jairo, Carolina Losada y Esteban Trebucq.

Las dos mujeres se emocionaron en medio del aplauso que estalló en el estudio ante la tierna promesa de Mirtha Legrand. La diva de los almuerzos reiteró su compromiso para con Lizy Tagliani más tarde a través de su cuenta de Twitter, donde escribió: "#LizyTagliani me emocionó al pedirme en la #Mesaza que sea su madrina de casamiento, ¡sería un gran honor!".