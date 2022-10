A pesar de las intensas negociaciones del Trece con la productora de Nacho Viale, nieto de Mirtha Legrand, "Almorzando con Juana", el programa de Juanita Viale, está siendo derrotado por el histórico programa de su abuela (que hasta le ganó a "PH" el último sábado): no puede detener su caída y sigue perdiendo en el rating contra "La Peña de Morfi" de Jey Mammón. Luego de que se conocieran algunas internas en el detrás de cámara, el domingo otra vez empezó más tarde pero enfrente Telefe estiró la entrevista "bomba" e imperdible de Mammón, que esta vez fue con Leonardo Sbaraglia. En fin, el público siempre decide y "al pan, pan y al vino, vino".

***

El legado de Pappo (Norberto Aníbal Napolitano) en el universo del rock argentino se ha instalado en otras generaciones de manera muy potente. Precisamente, el joven grupo Mane se presentará el sábado 5 de noviembre con el objetivo de brindar homenaje a dos grandes íconos: Pappo's Blues y Riff. La cita será en Barrocko y los interesados podrán adquirir el pasaje hasta el lugar del encuentro más la entrada. Mane se encuentra conformado por Raúl Oviedo, en voz y bajo; Diego Duarte, en batería, y Darío Gamarra y Freddye Nogal Thomas en guitarras. Un festival con toda la esencia del inolvidable y querido Pappo.

***

Una gran versión de la emblemática pieza "Bodas de sangre", del siempre recordado Federico García Lorca, se puede apreciar, de miércoles a domingos, en la sala Martín Coronado del Teatro General San Martín, con adaptación de Cecilia Pavón y dirección de Vivi Tellas. El elenco se compone, entre otros intérpretes, con los aportes de María Onetto, Nicolás Goldschmidt, Rita Pauls, Luciano Suardi, Agustín Daulte, Claudia Cantero y Miranda de la Serna. También se hacen presentes los bailarines Pablo Lugones y Eugenia Roces y la cantaora Nina Loureiro. Quien se lleva los aplausos es, precisamente, María Onetto, en una de sus grandes composiciones y que no le va en zaga -según cuentan los críticos que peinan canas- a sus ilustres antecesoras en ese dramático rol. ¡Bravo por María Onetto!

* * *

En plena vigencia. El cantante romántico Orlando Netti se encuentra presentando el primer video de su nuevo disco junto a Celeste Pisapia (ex integrante del ciclo "Montaña rusa"). Se trata, puntualmente, de la nueva producción "Volver a sentir", con el tema "Adoro", perteneciente a una verdadera leyenda de la música romántica: Armando Manzanero. Cabe recordar que, a los cinco años, Orlando conoció personalmente a Leonardo Favio, personalidad que coadyuvó de manera notable en el recorrido de su posterior trayectoria. Precisamente, con motivo de cumplirse, próximamente, diez años de la muerte del también director y actor de cine, Orlando Netti se encuentra ultimando un tributo muy especial a quien fuera su gran mentor. Más que merecido.

* * *

Una gran expectativa a develarse en tiempo cercano. Las primeras imágenes de la quinta temporada de "The Crown", el multipremiado drama histórico que narra la historia de la recientemente fallecida reina Isabel II del Reino Unido desde su ascenso al trono en 1952 -quien en esta ocasión será interpretada por la reconocida Imelda Staun- fueron dadas a conocer por Netflix, de cara a su estreno el próximo 9 de noviembre. De esta manera, en sus nuevos diez episodios se podrá apreciar la década de los 90, turbulentos años para la realeza, en la que la sociedad comenzaba a cuestionar más abiertamente su papel en Gran Bretaña.

* * *

Tras el accidente de Verónica Lozano cuando se cayó de la aerosilla en Aspen, ahora le toca a Flopy Tesouro transitar días complicados ya que sufrió un terrible accidente mientras participaba de las grabaciones del reality "The Challenge" que conducirá Marley. Ya lo grabaron durante 18 días de septiembre y saldrá por Paramount, producido por Boxfish con fecha incierta, todavía. Lo cierto es que la ex "Gran Hermano" tuvo una fuerte caída y confirmó que se quebró los dos tobillos.

* * *

La ex Pinina, Andrea del Boca, hoy celebra su cumpleaños número 57 en un momento de la vida que se encuentra abocada a su rol de mamá, aunque Anna Chiara el mes que viene también lo hará para estrenar sus 22 añitos. Alejada desde hace un tiempo de la tele, dicen que está manejando un par de proyectos que la tienen muy entusiasmada. Le deseamos suerte y le mandamos desde esta sección nuestro saludo.

* * *

La tristeza de María Laura Santillán se debe al fallecimiento de su mascota, y fue ella quien le dedicó sentidas palabras en las redes. "Sos quien está atento a mi llegada, el que me espera, el que sabe qué necesito, cómo acompañarme o cómo distraerme. El que me pide, me reclama, me insiste. El que quiere salir a toda hora, el que pide mimos a toda hora", son algunos párrafos de la dedicatoria a Simón. Lo lamentamos mucho.

* * *

Se viene una polémica a caballo con la serie "Coppola, el representante" que dirige Ariel Winograd y protagoniza Juan Minujín, producida por Pampa Films para Star+. En principio vale decir que todos los personajes que aparecen tienen que firmar autorización y cobrar derechos. Así, ni Claudia Villafañe, ni Dalma ni Gianinna podrán figurar en los capítulos en los que ya arreglaron con Roxana Randón para ser la mamá de Guillermo Coppola y Agustín Sullivan, quien interpreta a Carlitos Menem Jr. (¿qué dirán Zulema y Zulemita?). Falta saber quién asumirá el papel de Diego Armando Maradona, cuyos herederos también tienen algo que decir con el tema imagen. Con Karina Rabolini no habrá problemas ya que la hace Mery del Cerro; a Daniel Scioli, Federico Barón, como contamos antes. Va a dar mucho que hablar.