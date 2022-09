Felipe Pettinato atraviesa un complicado momento hace meses tras la muerte de Melchor Rodrigo, quien fue neurólogo y gran amigo del hijo de Roberto Pettinato. El profesional de la salud fue encontrado sin vida en su departamento tras un incendio que todavía genera muchas dudas.

Si bien la familia del imitador de Michael Jackson se mantiene en silencio sobre el caso que complicaría mucho a Felipe Pettinato, los afectos de Rodrigo se refirieron a la situación y lanzaron fuertes acusaciones. Durante la emisión del jueves de "A la tarde", tuvieron la palabra de una persona cercana al neurólogo.

"Destrozaron una familia", aseguró Alejandro López en un reportaje con el equipo que comanda Karina Mazzoco. Además, afirmó que su amigo fue asesinado en el departamento de Belgrano: "No doy nombres porque no tengo pruebas y no quiero problemas pero a Melchor lo rociaron".

Melchor Rodrigo fue hallado sin vida en el departamento de Felipe Pettinato.

Cabe recordar que todo comenzó con un misterioso incendio en el departamento de Felipe Pettinato. El saldo que dejó dicho incidente fue la muerte de Melchor Rodrigo y todo indica que el hijo de Roberto Pettinato tendría responsabilidad en lo ocurrido, tal como explicó el amigo del neurólogo.

Por su parte, Tamara y Homero, los hermanos del joven que permanece internado en la Fundación IERA, no volvieron a brindar declaraciones a la prensa sobre la causa que está en curso. Semanas atrás, la mujer escribió en sus redes que Felipe le pidió que no esté mal, aunque la situación se lo impedía.