Tini Stoessel y Rodrigo de Paul enfrentan rumores de crisis desde que comenzaron su relación. A raíz de la reciente separación del futbolista de Camila Homs, su ex pareja y la madre de sus hijos, hubo distintas especulaciones sobre la actualidad entre ambos. Distintas versiones muestran que el noviazgo tiene fecha de vencimiento y estarían esperando que pase el Mundial de Qatar 2022 para realizar el anuncio.

Sin embargo, una nueva versión muestra que ambos están juntos y viviendo un gran momento. Durante la emisión de "Intrusos" del viernes, Laura Ubfal llevó paños fríos a la situación y desmintió la idea de que el futbolista está harto de la situación mediática y que la cantante está furiosa con su pareja.

.

"Tini y De Paul están juntos y están bien. De ahí a que se casen, no digo nada porque es muy difícil la vida de un futbolista, la distancia y el armado de la familia", comentó la periodista en primer lugar. Además, hizo una particular aclaración sobre los rumores contra Rodrigo De Paul: "Muchas de las versiones que se dicen sobre la separación vendrían del lado de Camila Homs".

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul seguirían juntos.

Lo cierto es que mucho tiempo se buscó la voz de Camila Homs, aunque ella escapó a las entrevistas. Laura Ubfal llevó claridad sobre el tema: "Estaba invitada a PH hace tiempo pero no quiso ir, ahora está pidiendo ella ir. Ella esperaba tener una carrera mejor como modelo, todavía no es figura, sigue siendo la ex de De Paul". Mientras tanto, Tini Stoessel mantiene el silencio y no entró en el juego mediático.

Además, la periodista aseguró que la cantante puede ir al Mundial de Qatar 2022 pero no lo haría a los primeros partidos de la Argentina por su agenda. Todo depende de lo que pase en su futuro cercano con Rodrigo De Paul, aunque todo indica que Tini Stoessel mantiene el amor intacto por su novio.

Rodrigo de Paul junto a Camila Homs, su ex pareja.